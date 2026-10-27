Vietnam acelera los preparativos para reforzar la ciberseguridad en la era cuántica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam debe prepararse desde ahora para la transición hacia la criptografía poscuántica, ante el riesgo de que las futuras computadoras cuánticas vulneren los sistemas de cifrado actuales y amenacen las infraestructuras financieras y digitales esenciales.



Durante el seminario “Seguridad de los datos y ciberseguridad en la era cuántica”, celebrado en el marco del Foro Económico de Otoño 2026 (AEF2026), los expertos destacaron la necesidad de reforzar la protección de los sistemas críticos y de toda la cadena de suministro empresarial para garantizar la seguridad de la transformación digital y la autonomía tecnológica.



Le Quoc Cuong, miembro de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Consejo de Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la urbe ha intensificado los intercambios con expertos y laboratorios internacionales para desarrollar un ecosistema tecnológico cuántico, en línea con las prioridades estratégicas nacionales.



Con más de 14 millones de habitantes, Ciudad Ho Chi Minh depende cada vez más de los macrodatos, la inteligencia artificial y las plataformas digitales. La posible vulneración de los sistemas criptográficos actuales podría afectar a los bancos, los servicios públicos, la sanidad, el transporte, la energía y el Centro Financiero Internacional de Vietnam.



Por ello, la transición hacia la criptografía poscuántica (PQC) requiere no sólo sustituir algoritmos, sino también revisar los sistemas, gestionar los certificados digitales, evaluar riesgos y establecer planes adaptados a cada sector.



Stephen Oh, vicepresidente y director de tecnología de Korea Quantum Computing (KQC), destacó tres prioridades: planificar con antelación los costes y recursos, facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a soluciones de seguridad y desarrollar programas piloto para evaluar las tecnologías antes de extenderlas a las cadenas de suministro.



Por su parte, Vo Van Tuan, director del Laboratorio Cuántico del Instituto de Cuántica, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad del grupo FPT, afirmó que la entidad trabaja para dominar progresivamente las tecnologías fundamentales, incluida la aplicación de la inteligencia artificial a la ciberseguridad.



FPT también investiga soluciones de criptografía poscuántica y distribución cuántica de claves (QKD), además de promover la cooperación internacional para fortalecer sus capacidades tecnológicas y anticiparse a futuras amenazas.



Los expertos coincidieron en que la ciberseguridad en la era cuántica exige no sólo avances tecnológicos, sino también recursos financieros, capacidad de implementación y coordinación entre empresas y organismos. La preparación anticipada será esencial para proteger las infraestructuras digitales, preservar la confianza en los servicios financieros y garantizar el desarrollo seguro del centro financiero internacional de Ciudad Ho Chi Minh./.

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