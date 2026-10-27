Vietnam aplica la ciencia y tecnología a la producción agrícola

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, organizó hoy una conferencia sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital para impulsar el crecimiento del sector agrícola en el norte del país.

En su discurso inaugural, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, señaló que, pese a la incertidumbre mundial, la intensa competencia comercial, las exigencias cada vez más estrictas en materia de estándares verdes y trazabilidad, así como los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático, el sector agrícola y medioambiental ha superado muchas dificultades, mantenido un crecimiento positivo y contribuido de forma importante a la economía nacional.

En los primeros nueve meses de 2026, el sector agroforestal y acuícola logró un crecimiento del 4,02%, mientras que sus exportaciones alcanzaron los 56,3 mil millones de dólares, un aumento interanual del 7,8%. Estos resultados crean condiciones favorables para cumplir y superar los objetivos anuales de crecimiento y exportación.

Los avances en variedades, biotecnología, mecanización, conservación, procesamiento y trazabilidad también han contribuido a mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia de la producción.

Según el ministro, para lograr un crecimiento rápido y sostenible y elevar la competitividad, el sector debe pasar de un modelo de desarrollo extensivo a otro intensivo, con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales, en línea con la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

El norte de Vietnam cuenta con ventajas en institutos de investigación, universidades, expertos y empresas tecnológicas. Sin embargo, persisten limitaciones en la conexión entre investigación y producción, así como en la transferencia y aplicación de tecnologías. Por ello, es necesario aprovechar mejor los recursos científicos y tecnológicos para resolver los obstáculos en la producción, el procesamiento y la comercialización, y mejorar de forma tangible la productividad, la calidad y el valor de los productos agrícolas.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Dang Ngoc Diep señaló que, durante el período 2027-2030, el sector deberá pasar de un modelo basado principalmente en la escala y el volumen de producción a otro centrado en la productividad, la calidad, las tecnologías avanzadas, el procesamiento profundo y el valor agregado. Este cambio contribuirá también al objetivo nacional de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.

Para ello, el sector debe orientar las tareas científicas y tecnológicas hacia la resolución de problemas concretos de cada producto, cadena de valor y localidad; priorizar el dominio de tecnologías clave y estratégicas; y vincular la investigación con aplicaciones prácticas y resultados socioeconómicos.

También debe desarrollar cadenas de valor de productos agrícolas prioritarios, aprovechando las ventajas de cada región; mejorar la calidad, reducir los costos de insumos y las pérdidas poscosecha; impulsar el procesamiento profundo, aprovechar los subproductos y fortalecer las marcas. Asimismo, es necesario conectar las zonas de producción de materias primas con centros de investigación, empresas procesadoras, sistemas logísticos y mercados de consumo.

Otra prioridad es acelerar la transformación digital y completar las bases de datos del sector agrícola y medioambiental para garantizar su estandarización e interoperabilidad. Entre los datos prioritarios figuran los relativos a tierras, variedades, zonas de cultivo y cría, bosques, enfermedades, producción, calidad, trazabilidad y mercados.

El sector también perfeccionará los mecanismos de encargo, selección, financiación y evaluación de proyectos científicos y tecnológicos, fomentando la participación empresarial desde la definición de las tareas hasta la investigación, las pruebas, la adopción y la comercialización de resultados. Se promoverá la asociación público-privada, la movilización de recursos sociales y el uso eficiente del presupuesto estatal.

La evaluación de los resultados deberá centrarse en indicadores concretos, como el aumento de la productividad y del valor agregado; la reducción de costos, pérdidas y emisiones; la proporción de productos sometidos a procesamiento profundo y con trazabilidad; y la capacidad de aplicar, comercializar y ampliar los resultados de la investigación./.