Vietnam y República Dominicana buscan fortalecer la cooperación entre ambos partidos

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió esta mañana en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam con Miguel Mejia, secretario general del Movimiento de la Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, quien realiza una visita de trabajo al país.



Ambas partes intercambiaron información sobre la situación de sus respectivos partidos y países, evaluaron la implementación del Acuerdo de Cooperación para el período 2023-2028 y debatieron medidas para garantizar su aplicación efectiva. También abordaron la situación mundial y regional, incluida la de Asia-Pacífico y América Latina, así como otros asuntos de interés común.



Coincidieron en la necesidad de intensificar los contactos y las visitas de alto nivel y de otros niveles por los canales partidista, gubernamental y parlamentario, además de los intercambios populares.



Asimismo, acordaron promover la cooperación comercial y de inversión en sectores con potencial, como las telecomunicaciones, la transformación digital, las tecnologías avanzadas, la agricultura y el turismo, fortalecer los vínculos entre organizaciones de amistad, entidades sociopolíticas y localidades, y estrechar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales de partidos políticos./.

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