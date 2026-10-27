Vietnam felicita al nuevo primer ministro de Rumanía

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió un mensaje de felicitación a Luca Niculescu por su elección como primer ministro de Rumanía el 27 de octubre de 2026.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, felicitó a Sebastian Dănut Neculăescu por su nombramiento como titular de la diplomacia rumana./.
Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió un mensaje de felicitación a Luca Niculescu por su elección como primer ministro de Rumanía el 27 de octubre de 2026.