Política

Vietnam felicita al nuevo primer ministro de Rumanía

Vietnam felicita a Luca Niculescu por su elección como primer ministro de Rumanía y a Sebastian Dănut Neculăescu por su nombramiento como canciller.

El primer ministro de Rumanía, Luca Niculescu. (Foto: Xinhua/VNA)
El primer ministro de Rumanía, Luca Niculescu. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió un mensaje de felicitación a Luca Niculescu por su elección como primer ministro de Rumanía el 27 de octubre de 2026.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, felicitó a Sebastian Dănut Neculăescu por su nombramiento como titular de la diplomacia rumana./.

VNA
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