Economía

Vietnam estudia bajar precio de la electricidad y reducir impuesto sobre la gasolina

Vietnam estudia reducir las tarifas eléctricas y aplicar un impuesto especial del 0% a la gasolina del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

Aplicación de la tecnología de reparación de líneas eléctricas de baja tensión en el barrio de Pho Hien, provincia de Hung Yen (Foto: VNA)
Aplicación de la tecnología de reparación de líneas eléctricas de baja tensión en el barrio de Pho Hien, provincia de Hung Yen (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam estudia reducir el precio de la electricidad y aplicar una tasa del 0% al impuesto especial sobre el consumo de gasolina durante cinco meses, del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027, para aliviar los costos de la población y las empresas, según informó la Oficina del Gobierno.

La propuesta se analizó el 27 de octubre en una reunión presidida por el viceprimer ministro Nguyen Van Thang, con la participación de representantes de los ministerios de Finanzas, de Industria y Comercio y de Justicia, de la Oficina del Gobierno y del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN).

El subjefe de Gobierno pidió al EVN revisar urgentemente sus cuentas y reducir al máximo los costos para elaborar un plan de rebaja del precio minorista medio de la electricidad durante el período previsto. La propuesta deberá ajustarse a la legislación vigente sobre los mecanismos y plazos de modificación de las tarifas, con el objetivo de apoyar a la población y las empresas y garantizar el bienestar social.

El Ministerio de Industria y Comercio examinará el plan y deberá garantizar que la reducción pueda aplicarse a partir del 1 de noviembre. Los asuntos que excedan sus competencias se elevarán oportunamente a las autoridades correspondientes.

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas, en coordinación con las carteras de Industria y Comercio y de Justicia y otros organismos pertinentes, revisará la base jurídica y las competencias para evaluar de forma integral la viabilidad y el impacto de reducir al 0% el impuesto especial sobre el consumo aplicado a los distintos tipos de gasolina durante el mismo período.

El Ministerio de Finanzas presentará la propuesta a las autoridades competentes para su consideración y decisión conforme a la ley, y deberá completar este trabajo antes del 1 de noviembre./.

VNA
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