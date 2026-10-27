Turismo

Vietravel Airlines incorpora nuevo avión y amplía sus rutas internacionales

Vietravel Airlines recibió hoy un avión Airbus A321, como parte del plan de ampliación de su flota para 2026, con el objetivo de satisfacer la demanda de viajes durante la temporada alta de fin de año y las vacaciones del Año Nuevo Lunar 2027.

Vietravel Airlines recibe otro avión Airbus A321. (Foto: Bnews/vnanet.vn)
Vietravel Airlines recibe otro avión Airbus A321. (Foto: Bnews/vnanet.vn)

Hanoi (VNA) - Vietravel Airlines recibió hoy un avión Airbus A321, como parte del plan de ampliación de su flota para 2026, con el objetivo de satisfacer la demanda de viajes durante la temporada alta de fin de año y las vacaciones del Año Nuevo Lunar 2027.

La incorporación de esta aeronave permitirá a la compañía ampliar su red de rutas internacionales. Según el plan previsto, la ruta Hanoi–Shenzhen (China) comenzará a operar el 14 de noviembre de 2026, seguida de la ruta regular directa Hanoi–Macao (China), a partir del 29 de noviembre.

La aerolínea también está impulsando la apertura de la venta de billetes para las rutas Hanoi–Taipéi y Da Nang–Kaohsiung (Taiwán, China) durante noviembre de 2026.

Un representante de Vietravel Airlines señaló que la incorporación del nuevo avión permitirá a la compañía disponer de mayores recursos operativos durante la temporada alta y facilitará la expansión de sus principales rutas internacionales.

La aerolínea también está ofreciendo promociones, entre ellas un descuento del 50% en los billetes de la ruta Hanoi–Shenzhen hasta el 13 de noviembre y equipaje gratuito para los pasajeros de la ruta Hanoi–Bangkok (Tailandia).

Vietravel Airlines y Airbus alcanzaron un acuerdo para la adquisición de 50 aviones de nueva generación, incluidos 20 A220 y 30 aeronaves de la familia A321. Ambas partes prevén firmar el contrato de compra en el próximo período, con las primeras entregas programadas a partir de 2029.

Actualmente, la aerolínea opera rutas nacionales que conectan Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con importantes centros económicos y turísticos, como Da Nang, Phu Quoc, Hai Phong, Thanh Hoa, Vinh, Buon Ma Thuot, Cam Ranh y Da Lat.

En el mercado internacional, Vietravel Airlines opera rutas entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con Bangkok, además de la conexión entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen./.

VNA
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