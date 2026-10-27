Ciudad Ho Chi Minh consolida su marca como megaciudad en mapa turístico internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh aspira a aprovechar eficazmente su potencial, elevar su competitividad y consolidar una marca de destino internacional, con el fin de aumentar la contribución del turismo al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



En los World Travel Awards 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, Ciudad Ho Chi Minh fue galardonada en tres categorías: Destino Líder de Turismo de Negocios de Asia; Destino Líder de Festivales y Eventos de Asia; y Oficina de Turismo Municipal Líder de Asia, distinción otorgada al Departamento de Turismo de la ciudad.



En el ámbito gastronómico, el Festival de Cultura Gastronómica y Especialidades Culinarias Saigontourist Group 2026 volvió a obtener dos galardones de los World Culinary Awards: Mejor Festival Gastronómico del Mundo y Mejor Festival Gastronómico de Asia. Esta es la cuarta edición consecutiva en la que el evento recibe un reconocimiento mundial y la quinta consecutiva en la que obtiene un premio a nivel asiático. Saigontourist Group también recibió el Premio a la Marca Inspiradora en los sectores de restauración, hostelería y turismo, otorgado en los Asia Pacific Enterprise Awards 2026.



Según Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta de Saigontourist Group, estos premios no solo reconocen los esfuerzos de la empresa, sino que también plantean la exigencia de seguir generando nuevos valores, promoviendo la cultura y la gastronomía vietnamitas y proyectando la marca turística del país en el escenario internacional.



Estos logros reflejan los esfuerzos del sector turístico de la ciudad por mejorar la calidad de los servicios, diversificar los productos y ampliar las actividades de promoción internacional. Para mantener su atractivo, las empresas deben continuar innovando en sus productos, elevar la calidad de la atención y reforzar la cooperación nacional e internacional, convirtiendo así la identidad cultural en experiencias de auténtico valor para los visitantes.



Una de las principales orientación es el desarrollo del turismo MICE, que combina los viajes con reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Según los expertos, la Resolución No. 62/2025/NQ-HDND del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, relativa a las políticas de apoyo al desarrollo del turismo MICE, establece una base adicional para atraer grupos de visitantes y eventos a la ciudad hasta 2030.

El muelle de Nha Rong, actual sede de la filial del Museo Ho Chi Minh, luce bajo el intenso sol de abril. Hace 115 años, desde este lugar, el Presidente Ho Chi Minh partió en busca del camino para salvar al país. (Foto: VNA)





La ciudad se propone atraer congresos y exposiciones vinculados a sectores en los que cuenta con ventajas, como las finanzas, la tecnología, la innovación, la logística, la sanidad, la educación, la industria y la economía marítima.



No obstante, el sector turístico debe seleccionar, promover y atraer activamente eventos acordes con su estrategia de desarrollo, en lugar de limitarse a ofrecer instalaciones y servicios.



Además del turismo MICE, el transporte aéreo desempeña un papel fundamental en la expansión de los mercados y el fortalecimiento de la competitividad del destino. El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh y la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la promoción turística y el desarrollo de la red de rutas aéreas durante el período 2026-2030.



Nguyen Cao Cuong, presidente del Consejo de Administración de ACV, señaló que la entidad gestiona y opera 21 aeropuertos nacionales y considera que la red aeroportuaria constituye una puerta de entrada para conectar mercados, impulsar el comercio y desarrollar el turismo. La cooperación con la ciudad busca aprovechar las fortalezas y los recursos de ambas partes, contribuyendo a elevar la posición y la competitividad del destino en los mercados internacionales.



Según el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, los objetivos para 2026 son recibir 11 millones de turistas internacionales y 50 millones de visitantes nacionales, con unos ingresos turísticos totales de 12,69 mil millones de dólares. Para 2030, la ciudad aspira a recibir 20 millones de turistas internacionales y 67 millones de visitantes nacionales, con unos ingresos totales de 26,92 mil millones de dólares.



Para alcanzar estas metas, el sector turístico orienta sus esfuerzos a proyectar la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como un destino seguro, acogedor y dinámico, articulado en torno a cuatro elementos: cultura, personas, experiencias y futuro. Las actividades de comunicación y promoción deben estar estrechamente vinculadas con los productos, los servicios y las experiencias reales, al tiempo que se potencia el papel de las empresas y las comunidades.



Pham Huy Binh, subdirector del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que, tras la reorganización administrativa, la ciudad dispone de condiciones favorables para desarrollar el turismo sobre la base de un ecosistema económico y de servicios diversificado.



La prioridad en la próxima etapa será conectar los recursos, las infraestructuras y los servicios para crear cadenas integrales de productos, en lugar de explotar cada segmento por separado.



Esta orientación sienta las bases para desarrollar mercados potenciales, incluido el turismo MICE, y avanzar gradualmente hacia la consolidación de la marca de Ciudad Ho Chi Minh como megaciudad en el mapa turístico internacional./.