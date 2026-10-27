Turismo

Ciudad Ho Chi Minh consolida su marca como megaciudad en mapa turístico internacional

Ciudad Ho Chi Minh aspira a aprovechar eficazmente su potencial, elevar su competitividad y consolidar una marca de destino internacional, con el fin de aumentar la contribución del turismo al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.

La Oficina Central de Correos municipal, uno de los destinos más populares para los visitantes internacionales en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
La Oficina Central de Correos municipal, uno de los destinos más populares para los visitantes internacionales en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh aspira a aprovechar eficazmente su potencial, elevar su competitividad y consolidar una marca de destino internacional, con el fin de aumentar la contribución del turismo al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.

En los World Travel Awards 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, Ciudad Ho Chi Minh fue galardonada en tres categorías: Destino Líder de Turismo de Negocios de Asia; Destino Líder de Festivales y Eventos de Asia; y Oficina de Turismo Municipal Líder de Asia, distinción otorgada al Departamento de Turismo de la ciudad.

En el ámbito gastronómico, el Festival de Cultura Gastronómica y Especialidades Culinarias Saigontourist Group 2026 volvió a obtener dos galardones de los World Culinary Awards: Mejor Festival Gastronómico del Mundo y Mejor Festival Gastronómico de Asia. Esta es la cuarta edición consecutiva en la que el evento recibe un reconocimiento mundial y la quinta consecutiva en la que obtiene un premio a nivel asiático. Saigontourist Group también recibió el Premio a la Marca Inspiradora en los sectores de restauración, hostelería y turismo, otorgado en los Asia Pacific Enterprise Awards 2026.

Según Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta de Saigontourist Group, estos premios no solo reconocen los esfuerzos de la empresa, sino que también plantean la exigencia de seguir generando nuevos valores, promoviendo la cultura y la gastronomía vietnamitas y proyectando la marca turística del país en el escenario internacional.

Estos logros reflejan los esfuerzos del sector turístico de la ciudad por mejorar la calidad de los servicios, diversificar los productos y ampliar las actividades de promoción internacional. Para mantener su atractivo, las empresas deben continuar innovando en sus productos, elevar la calidad de la atención y reforzar la cooperación nacional e internacional, convirtiendo así la identidad cultural en experiencias de auténtico valor para los visitantes.

Una de las principales orientación es el desarrollo del turismo MICE, que combina los viajes con reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Según los expertos, la Resolución No. 62/2025/NQ-HDND del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, relativa a las políticas de apoyo al desarrollo del turismo MICE, establece una base adicional para atraer grupos de visitantes y eventos a la ciudad hasta 2030.

vnanet-potal-nang-vang-cuoi-thang-tu-ton-vinh-dau-an-lich-su-giua-long-tp-ho-chi-minh-8732929-1.jpg
El muelle de Nha Rong, actual sede de la filial del Museo Ho Chi Minh, luce bajo el intenso sol de abril. Hace 115 años, desde este lugar, el Presidente Ho Chi Minh partió en busca del camino para salvar al país. (Foto: VNA)



La ciudad se propone atraer congresos y exposiciones vinculados a sectores en los que cuenta con ventajas, como las finanzas, la tecnología, la innovación, la logística, la sanidad, la educación, la industria y la economía marítima.

No obstante, el sector turístico debe seleccionar, promover y atraer activamente eventos acordes con su estrategia de desarrollo, en lugar de limitarse a ofrecer instalaciones y servicios.

Además del turismo MICE, el transporte aéreo desempeña un papel fundamental en la expansión de los mercados y el fortalecimiento de la competitividad del destino. El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh y la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la promoción turística y el desarrollo de la red de rutas aéreas durante el período 2026-2030.

Nguyen Cao Cuong, presidente del Consejo de Administración de ACV, señaló que la entidad gestiona y opera 21 aeropuertos nacionales y considera que la red aeroportuaria constituye una puerta de entrada para conectar mercados, impulsar el comercio y desarrollar el turismo. La cooperación con la ciudad busca aprovechar las fortalezas y los recursos de ambas partes, contribuyendo a elevar la posición y la competitividad del destino en los mercados internacionales.

Según el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, los objetivos para 2026 son recibir 11 millones de turistas internacionales y 50 millones de visitantes nacionales, con unos ingresos turísticos totales de 12,69 mil millones de dólares. Para 2030, la ciudad aspira a recibir 20 millones de turistas internacionales y 67 millones de visitantes nacionales, con unos ingresos totales de 26,92 mil millones de dólares.

Para alcanzar estas metas, el sector turístico orienta sus esfuerzos a proyectar la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como un destino seguro, acogedor y dinámico, articulado en torno a cuatro elementos: cultura, personas, experiencias y futuro. Las actividades de comunicación y promoción deben estar estrechamente vinculadas con los productos, los servicios y las experiencias reales, al tiempo que se potencia el papel de las empresas y las comunidades.

Pham Huy Binh, subdirector del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que, tras la reorganización administrativa, la ciudad dispone de condiciones favorables para desarrollar el turismo sobre la base de un ecosistema económico y de servicios diversificado.

La prioridad en la próxima etapa será conectar los recursos, las infraestructuras y los servicios para crear cadenas integrales de productos, en lugar de explotar cada segmento por separado.

Esta orientación sienta las bases para desarrollar mercados potenciales, incluido el turismo MICE, y avanzar gradualmente hacia la consolidación de la marca de Ciudad Ho Chi Minh como megaciudad en el mapa turístico internacional./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #World Travel Awards 2026 #Nueva era
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Xa Phin, la aldea vietnamita de los techos cubiertos de musgo

Xa Phin, la aldea vietnamita de los techos cubiertos de musgo

La aldea de Xa Phin, en la comuna de Thanh Thuy, provincia de Tuyen Quang, al noreste de Vietnam, se encuentra a los pies de la cordillera de Tay Con Linh y destaca por sus tradicionales casas sobre pilotes del pueblo Dao, cuyos techos de hojas de palma están cubiertos de musgo verde que se funde con el exuberante paisaje montañoso.

Las condiciones de viento estables durante todo el año convierten a Mui Ne (Lam Dong) en un «paraíso» para los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam apuesta por turismo marítimo de mayor valor y calidad

El turismo marítimo de Vietnam debe pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a una economía de experiencias de alto nivel, aprovechando el valor añadido, la identidad cultural y la sostenibilidad como ventajas competitivas.

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

El desarrollo de recorridos en el sitio arqueológico de la cueva Boi, ubicado en la Zona de Turismo Cultural de Thung Ui, barrio de Tay Hoa Lu, constituye una forma de promover el patrimonio a través del turismo, diversificar las experiencias y acercar la historia de la antigua región capitalina a los visitantes.

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

La cascada de Ban Gioc, situada en la comuna de Dam Thuy, provincia de Cao Bang, es considerada una joya turística de esta provincia. Con sus paisajes a la vez poéticos y majestuosos, atrae cada año a cientos de miles de visitantes que acuden a escuchar el “aliento” de las rocas y el agua y admirar la belleza infinita de las montañas y los ríos de la frontera norte de Vietnam.

Do Phu Chinh, residente del barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha domesticado y propagado cerca de 100 variedades diferentes de rosas antiguas. (Fuente: VNA)

Localidad vietnamita fomenta turismo agroecológico

Un jardín de más de 2.000 rosales antiguos en el barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, combina la conservación de variedades locales con el turismo agroecológico, genera empleo y dinamiza la economía rural.

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

La Resolución N.º 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave de Vietnam en la nueva era, establece que Phu Quoc, de la provincia sureña de Kien Giang, debe avanzar gradualmente hasta convertirse en un nuevo polo de crecimiento y un centro de turismo de playa de alta gama, competitivo a escala global y capaz de acoger grandes eventos internacionales.