Vietnam y Foro Económico Mundial buscan ampliar cooperación estratégica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió esta mañana en Ciudad Ho Chi Minh a Stephan Mergenthaler, director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), para abordar la ampliación de la cooperación, especialmente en innovación, transferencia tecnológica y conexión empresarial, en el marco del Foro Económico de Otoño 2026.



El premier Le Minh Hung agradeció al FEM y a sus socios por acompañar a Vietnam durante años y contribuir a convertir el Foro Económico de Otoño en un espacio de diálogo entre gobiernos, empresas y la comunidad científica.



Según el jefe de Gobierno, las actividades de intercambio de políticas, experiencias y tecnologías desarrolladas durante los dos últimos días reflejan la confianza y la voluntad de cooperación de la comunidad internacional con Vietnam, especialmente en materia de innovación y en polos de crecimiento como Ciudad Ho Chi Minh. También han abierto nuevas oportunidades para establecer vínculos e identificar motores de crecimiento.



Por su parte, Mergenthaler felicitó a Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh por la organización del foro y destacó la visión de largo plazo del país y sus esfuerzos por impulsar el crecimiento mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y el dinamismo del sector privado. Afirmó que el FEM desea profundizar la cooperación con Vietnam y que está dispuesto a establecer un mecanismo de coordinación de alto nivel de cara al Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que Vietnam acogerá, para movilizar la participación empresarial e internacional en apoyo de las prioridades del país.



El primer ministro valoró especialmente la colaboración del FEM con Ciudad Ho Chi Minh para establecer el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR), una iniciativa acorde con las tendencias de transformación digital y desarrollo tecnológico.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)



En cuanto a las prioridades de desarrollo, el premier Le Minh Hung señaló que Vietnam busca un crecimiento rápido y sostenible, con el sector privado como uno de los motores fundamentales. Para ello, el país impulsa reformas institucionales, la aplicación de estándares internacionales, la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores y el desarrollo de infraestructuras de transporte, puertos marítimos, aviación y energía, así como de recursos humanos altamente cualificados.



El jefe del Ejecutivo pidió al FEM que siga facilitando el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología, la captación de capitales y la conexión entre grupos internacionales y empresas vietnamitas, en particular las del sector privado.



De cara al APEC 2027, ambas partes también aspiran a reforzar la coordinación para promover foros de diálogo sobre políticas y ampliar la cooperación económica.



El premier destacó los resultados del marco de cooperación Vietnam-FEM para 2023-2026 y propuso acelerar la elaboración y firma de un nuevo marco de cooperación estratégica, que contribuya a impulsar modelos eficaces de colaboración público-privada y al desarrollo común de la región y el mundo./.