Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en comunicación y gobernanza digital

Nueva York (VNA) - El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y subjefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Ngo Dong Hai, se reunió la víspera con Melissa Fleming, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas (ONU) para la Comunicación Global, en el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos.



Dong Hai destacó el papel de la ONU en la promoción de la cooperación internacional en materia de información, comunicación y gobernanza digital. Señaló que Vietnam concede especial importancia a garantizar el acceso equitativo a la información, impulsar una transformación digital inclusiva y ampliar la infraestructura de Internet, especialmente en las zonas remotas y desfavorecidas, para que toda la población pueda beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos.



Asimismo, indicó que el rápido desarrollo de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial (IA), genera importantes oportunidades, pero también plantea desafíos relacionados con la ética, la seguridad de la información, las noticias falsas y la desinformación, que pueden socavar la confianza pública.



Para hacer frente a estos problemas, es necesario coordinar los esfuerzos de los países, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas, afirmó.



Al reafirmar la participación activa de Vietnam en los esfuerzos internacionales para construir un ciberespacio seguro, saludable y responsable, destacó que la celebración en Vietnam de la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi, en octubre de 2025, refleja el compromiso del país con la promoción de la cooperación multilateral para abordar los desafíos del ámbito digital.



Dong Hai abogó por reforzar la cooperación y el intercambio de experiencias a fin de garantizar la transparencia y fiabilidad de la información, reducir la brecha digital y respetar la diversidad cultural y lingüística. También subrayó la importancia de garantizar que los países en desarrollo tengan un acceso equitativo a los beneficios de la transformación digital.



Por su parte, Melissa Fleming valoró los logros y las contribuciones de Vietnam en materia de transformación digital, ampliación del acceso a la información y cooperación internacional, incluida su participación activa en el Comité de Información de las Naciones Unidas.



La representante de la ONU presentó iniciativas como los Principios Globales para la Integridad de la Información y el Pacto Digital Global. Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar y utilizar la IA de forma segura y responsable, al tiempo que se refuerzan las capacidades para combatir las noticias falsas, la desinformación y la manipulación informativa.



Fleming expresó su deseo de seguir cooperando con Vietnam, especialmente a través de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el país, para promover objetivos comunes en materia de información, comunicación y desarrollo digital inclusivo y sostenible./.

VNA