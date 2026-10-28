Vietnam promociona hidrógeno verde en Europa con un pabellón propio

Bruselas (VNA) - Vietnam participa por primera vez con un pabellón propio en la Semana Europea del Hidrógeno 2026, celebrada en Bruselas, Bélgica, para promover su potencial y atraer inversiones que le permitan integrarse en la cadena de valor del hidrógeno verde que Europa busca desarrollar.



La segunda jornada del evento, el 27 de octubre, estuvo marcada por la apertura de los foros de alto nivel sobre políticas para ampliar la industria del hidrógeno y reforzar la resiliencia energética europea. Los debates abordaron la protección de las tecnologías limpias, la reducción de riesgos de los grandes proyectos y el papel de las industrias siderúrgica y de fertilizantes en el desarrollo del mercado. El foro empresarial también analizó el papel de los puertos como puntos de entrada del hidrógeno y las estrategias de suministro de combustible para el transporte marítimo.



La Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea (UE) destacó que el país dispone de un potencial de energía eólica marina superior a 600 GW y más de 3.000 kilómetros de costa, condiciones favorables para producir hidrógeno verde y desarrollar infraestructuras de exportación.



Vietnam aspira a producir entre 100.000 y 500.000 toneladas de hidrógeno al año para 2030 y entre 10 y 20 millones de toneladas anuales para 2050. Estos objetivos se vinculan con su compromiso de alcanzar cero emisiones netas, el Pacto Verde Europeo y la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



La Oficina Comercial identificó cuatro ámbitos prioritarios para la inversión: producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis y energía eólica marina; desarrollo de infraestructuras de almacenamiento, transporte y exportación; descarbonización de industrias como la siderurgia, el cemento, los fertilizantes y los productos químicos; y aplicaciones en el transporte marítimo y pesado, la generación eléctrica y otros sectores de gran consumo energético.



Tran Ngoc Quan, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica, Luxemburgo y la UE, señaló que la entidad participa en la Semana Europea del Hidrógeno desde su primera edición, en 2020, pero que este año Vietnam dispone por primera vez de un espacio expositivo propio.



Según explicó, la iniciativa busca dar a conocer los avances del país en su estrategia de desarrollo del hidrógeno y responde también a las orientaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante su reciente visita a Bélgica, para reforzar la cooperación en economía verde, desarrollo sostenible y tecnologías avanzadas.



El pabellón ha recibido a numerosos visitantes internacionales interesados en las políticas vietnamitas sobre el hidrógeno. Algunos socios de Corea del Sur y Japón manifestaron su disposición a convertirse en los primeros compradores de este combustible si Vietnam desarrolla su comercialización, indicó Tran Ngoc Quan.



La Oficina Comercial también busca facilitar la entrada de empresas europeas al mercado vietnamita mediante información sobre el sector, asesoramiento sobre oportunidades de inversión e incentivos, contactos con socios y organismos públicos, y apoyo al diálogo con los ministerios competentes. Asimismo, presentó un portal de conexión comercial entre Vietnam y la UE para facilitar el contacto con inversores.



Ambas partes cuentan con instrumentos de cooperación como el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), la JETP, la estrategia Global Gateway y el Pacto Verde Europeo. Durante la reciente visita oficial de To Lam a la UE, acordaron promover las inversiones a través de Global Gateway y reforzar la cooperación en la transición energética.



Pese a estas oportunidades, Vietnam aún debe convertir su potencial energético en proyectos viables desde el punto de vista financiero, respaldados por un marco jurídico claro y unas infraestructuras coordinadas. Su presencia en Bruselas busca posicionar al país desde una etapa temprana en las cadenas mundiales de suministro de energía limpia.



Por su parte, Bjorn Van Thienen, responsable de operaciones comerciales y marketing de Exion Hydrogen, expresó su confianza en el papel del hidrógeno, especialmente el verde, en el futuro energético. La empresa, con sede en Polonia y un centro de investigación, desarrollo y negocios en Bélgica, dispone de tecnologías de electrólisis alcalina y de membrana de intercambio de protones (PEM), dos de las opciones que Vietnam busca impulsar./.

VNA