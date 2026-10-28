Foro Económico de Otoño 2026 promueve un nuevo marco de cooperación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un panel de debate y diálogo sobre un nuevo marco de cooperación para una nueva era se celebró hoy en esta urbe sureña, en el marco del Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026, por sus siglas en inglés).



Durante la sesión plenaria y el diálogo con el Foro Económico Mundial, el viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Van Thang, destacó la visión del primer ministro de construir un Vietnam resiliente y proactivo, decidido a avanzar y a conectar los ámbitos clave para el crecimiento. Este mensaje no solo está dirigido a Ciudad Ho Chi Minh y al país, sino que también pretende sentar las bases para una nueva etapa de diálogo y cooperación.



Señaló que la economía mundial atraviesa un punto de inflexión. La profunda reestructuración económica, las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos y las dobles transiciones digital y verde están desplazando rápidamente los centros de crecimiento hacia Asia, África y América Latina. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro y de valor se están reconfigurando para dar prioridad a la diversificación, la regionalización y una mayor resiliencia ante la volatilidad.



En la actualidad, las decisiones de inversión ya no se basan únicamente en los costes, sino que también tienen en cuenta factores como la seguridad, la flexibilidad y la creación de alianzas estratégicas a largo plazo. Para Vietnam, el reto inmediato no consiste solo en integrarse en las cadenas de valor existentes y emergentes, sino, sobre todo, en crear las condiciones, los mecanismos y las capacidades necesarias para que el país y sus socios internacionales puedan participar de forma más profunda y directa en la generación de valor dentro de estas nuevas cadenas, subrayó.



Según el vicepremier, convertir las oportunidades en crecimiento y prosperidad exige reforzar las capacidades nacionales en materia de capital humano, tecnología y gobernanza. Los marcos institucionales deben ser estables, transparentes y previsibles, al tiempo que permiten la experimentación y la innovación. También resulta esencial fortalecer los vínculos multilaterales y la cooperación Sur-Sur, así como movilizar eficazmente la financiación verde y la tecnología, en coordinación con el desarrollo de las empresas nacionales y la mejora de las cadenas de valor.



Ciudad Ho Chi Minh, motor económico y centro de innovación de Vietnam, tiene ante sí una oportunidad histórica para transformar el capital, el conocimiento y la tecnología en nuevas iniciativas de cooperación, innovación y creación de valor.



La ciudad aspira a consolidarse como un polo de crecimiento fiable y responsable, capaz de integrarse con socios de todo el mundo. Para ello, será necesario establecer planes de acción concretos y sustanciales con otros países y organizaciones internacionales, agregó.



El panel reunió a expertos, representantes de organizaciones internacionales y empresas para analizar las tendencias de la economía mundial y las perspectivas de los mercados financieros, las infraestructuras inteligentes, la inteligencia artificial y el ciberespacio, así como los modelos de gobernanza y los corredores económicos vinculados a los nuevos polos de crecimiento.



Por su parte, el diálogo congregó a representantes de diversos países para intercambiar puntos de vista sobre nuevas políticas, soluciones e iniciativas destinadas a reforzar la competitividad y la cooperación, además de coordinar y aprovechar de manera más eficaz los recursos internacionales en un contexto de profunda reconfiguración económica mundial y regional./.

VNA