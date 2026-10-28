Renuevan el monumento al Presidente Ho Chi Minh en México

Ciudad de México (VNA) – La Embajada de Vietnam en México, en coordinación con las autoridades de la ciudad de Acapulco, estado de Guerrero, celebró la ceremonia de inauguración de las obras de renovación del monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el centro de esta ciudad portuaria.

En la ceremonia efectuada la víspera (hora local), el embajador de Hanoi en México, Nguyen Van Hai, expresó su emoción por el afecto que las autoridades y los habitantes de Acapulco profesan al Presidente Ho Chi Minh y a Vietnam.

Afirmó que el monumento constituye un símbolo de solidaridad y de los valores compartidos de independencia, libertad, paz y justicia entre ambos pueblos.

Asimismo, destacó que el Presidente Ho Chi Minh dedicó toda su vida a la lucha por la independencia y la libertad de Vietnam, y que su legado sigue inspirando a movimientos revolucionarios y fuerzas progresistas de todo el mundo.

El busto de bronce, obra del escultor mexicano Pedro Ramírez Ponzanelli, fue inaugurado el 19 de mayo de 2010, con motivo del 120.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh.

Está situado en la avenida Costera Miguel Alemán, en un espacio dedicado a figuras históricas destacadas de América Latina. El embajador agradeció a las autoridades locales por su apoyo a la renovación del monumento.

También expresó su deseo de que las autoridades continúen preservando la escultura y su entorno, contribuyendo a que los habitantes y visitantes conozcan mejor la vida y la obra de Ho Chi Minh, así como la amistad entre Vietnam y México.

Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, manifestó su profundo respeto por el Presidente Ho Chi Minh y destacó las similitudes históricas entre ambos pueblos en sus luchas por la independencia y la defensa de la soberanía nacional.

Al relacionar la trayectoria del héroe nacional vietnamita con la lucha independentista de Vicente Guerrero, figura histórica vinculada al estado homónimo, afirmó que el gobierno de Acapulco seguirá preservando el monumento como símbolo de solidaridad y amistad entre los dos países.

Durante su visita de trabajo a Acapulco, el embajador Nguyen Van Hai y la delegación de la Embajada de Vietnam se reunieron con la alcaldesa y dirigentes de varios organismos locales.

El embajador de Hanoi en México, Nguyen Van Hai, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Fuente: VNA)

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre los logros socioeconómicos de Vietnam y las perspectivas de cooperación entre Acapulco y las localidades del país indochino en ámbitos como el turismo, la cultura, la agricultura, la economía marítima y los intercambios entre los pueblos.

El afecto del pueblo mexicano hacia el Presidente Ho Chi Minh también se refleja en otros monumentos conmemorativos. En Ciudad de México, una estatua del líder vietnamita fue inaugurada en 2009 en el parque “Libertad de los Pueblos”, mientras que en 2015 se instaló un busto en la sede de la Embajada de Vietnam.

En 2018, la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, inauguró otro busto en el Centro de Amistad Internacional.

Vietnam y México establecieron relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1975. Durante la lucha del pueblo vietnamita por la independencia y la reunificación nacional, México expresó su solidaridad y apoyo a la causa justa de Vietnam. Estos hitos históricos han contribuido a consolidar la amistad entre ambos países a lo largo de más de medio siglo./.