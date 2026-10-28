Vietnam se suma a los Acuerdos de Artemis para la exploración espacial

Quang Ninh, 28 oct (VNA) – El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, recibió los Acuerdos de Artemis de manos de la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks, durante la Semana Digital Internacional de Vietnam (VIDW 2026), celebrada hoy en la provincia norteña de Quang Ninh.



En su intervención, Vu Hai Quan destacó que Vietnam considera la ciencia y la tecnología espaciales un ámbito estratégico para reforzar sus capacidades científico-tecnológicas y promover el crecimiento sostenible.



Asimismo, afirmó que el país aspira a cooperar con los países signatarios en la exploración pacífica, segura, equitativa, transparente y sostenible del espacio, de conformidad con el derecho internacional, con el objetivo de generar beneficios concretos para la población y el planeta.



Vietnam da prioridad al fortalecimiento de su autonomía en materia de tecnología y datos espaciales, así como al desarrollo de aplicaciones en ámbitos como la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la respuesta al cambio climático y la prevención y gestión de desastres. Además, busca desarrollar progresivamente una economía espacial y reforzar su capacidad de gobernanza de las actividades en el espacio, añadió.



Lanzados en 2020 por Estados Unidos y otros siete países, los Acuerdos de Artemis establecen principios comunes para la exploración y el uso pacífico del espacio. Su alcance abarca la Luna, Marte y otros cuerpos celestes, y sus objetivos incluyen promover la transparencia, la interoperabilidad de los sistemas, el intercambio de datos científicos, la asistencia a los astronautas y el uso responsable y sostenible del espacio. De este modo, proporcionan un marco para que los países desarrollen misiones coordinadas, seguras y pacíficas.



La VIDW 2026, que se celebra del 28 al 30 de octubre bajo el lema “Conectividad inteligente: gobernanza de la IA y configuración de su transformación”, está organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y reúne a cerca de 500 delegados nacionales e internacionales.



A través de una serie de conferencias, foros y seminarios temáticos, el evento busca fomentar el diálogo sobre políticas, el intercambio de experiencias y la cooperación internacional en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con especial atención al desarrollo, la gobernanza y la aplicación de la inteligencia artificial (IA). La actividad central es una mesa redonda ministerial dedicada a la conectividad inteligente, la gobernanza de la IA y la configuración de su transformación./.

VNA