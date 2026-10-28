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Ciudad Ho Chi Minh lanza tres modelos de transformación digital al servicio de la población

Ciudad Ho Chi Minh integra transporte público, datos sanitarios y trámites de defunción para simplificar gestiones, reducir documentos y mejorar la atención ciudadana.

En el acto de lanzamiento. (Fuente:VNA)
En el acto de lanzamiento. (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh presentó hoy tres modelos de transformación digital destinados a simplificar los trámites administrativos y mejorar la atención a la población mediante la integración de datos y servicios tecnológicos.

La iniciativa se dio a conocer, en el barrio de Ben Thanh, en respuesta al Día del Ciudadano Digital de Vietnam. En la ceremonia, Truong Minh Huy Vu, vicepresidente del Comité Popular municipal, destacó que la transformación digital debe responder a las necesidades reales de la población y generar beneficios concretos.

Los tres modelos comprenden la integración del transporte público en la plataforma VNeID, la conexión de bases de datos de nacimiento y defunción y la creación de equipos de respuesta rápida para ayudar a las familias a tramitar el registro de defunciones en sus domicilios.

Mediante VNeID, los usuarios podrán consultar rutas de metro y autobús, comprar billetes con su identificación electrónica e integrar los títulos de transporte en una plataforma común. La urbe también busca conectar el metro y los autobuses con taxis, vehículos de transporte por aplicaciones y autobuses turísticos interprovinciales, ampliando el ecosistema de movilidad digital hacia la región del Sudeste.

El segundo modelo se probará en cuatro hospitales: Cho Ray, Tu Du, Hung Vuong y Oncología. Los certificados de nacimiento y las notificaciones de defunción se conectarán con la base de datos compartida de la ciudad, lo que permitirá a los funcionarios de justicia y registro civil verificar la información sin exigir a los ciudadanos que presenten documentos en papel. Tras la fase piloto, se prevé ampliar la conexión a los centros sanitarios del territorio después del 1 de noviembre de 2026.

El tercer modelo se articula a través de la línea telefónica 1022. Los avisos de fallecimiento recibidos de hospitales, organismos policiales o familiares se remitirán a los equipos correspondientes de los comités populares a nivel comunal. Estos verificarán los casos y ayudarán a tramitar los certificados de defunción, gestionar en línea la baja del registro de residencia permanente y organizar asistencia funeraria cuando sea solicitada.

Las 168 comunas y barrios de la ciudad ya han establecido estos equipos, que han ayudado a tramitar certificados de defunción en 1.247 casos, reduciendo la carga administrativa de las familias durante el duelo.

En el ámbito sanitario, las autoridades también prevén mejorar la conexión de datos entre centros públicos y privados para simplificar los procedimientos. Asimismo, la ciudad vinculará la evaluación del desempeño de los funcionarios y organismos con el grado de satisfacción de la población, que será un indicador clave para determinar los resultados de su trabajo y las recompensas correspondientes.

El coronel Tran Hong Minh, subdirector de la Policía municipal, afirmó que este organismo coordinará la implementación de los tres modelos con los departamentos y unidades pertinentes. La ejecución seguirá el principio de definir claramente responsables, tareas, plazos, competencias y resultados, con revisiones periódicas de los procedimientos y la infraestructura técnica.

El Comité Popular municipal ha encargado a la Policía coordinar la conexión y gestión de los datos. Los departamentos de Salud, Justicia, Ciencia y Tecnología, junto con los hospitales, deberán garantizar la exactitud y actualización de la información, así como la protección de los datos personales y la seguridad de los sistemas. Las autoridades locales orientarán a los ciudadanos en el uso de los servicios y medirán su satisfacción mediante indicadores concretos.

Con estas iniciativas, Ciudad Ho Chi Minh busca acelerar la reforma administrativa, reducir los documentos exigidos y acortar los trámites, avanzando hacia una administración digital más eficiente y cercana a la población./.

VNA
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