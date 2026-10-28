Vietnam y Estados Unidos cooperan en desarrollo de sistemas no tripulados

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Corporación de Tecnología de Telecomunicación de Saigón (SAIGONTEL) y la empresa estadounidense Pickaxe Technologies firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en el desarrollo de la producción, la experimentación, la evaluación y la capacitación en sistemas no tripulados y autónomos destinados a aplicaciones civiles y comerciales en Vietnam.



La firma tuvo lugar en el marco del Día Abierto de la Innovación 2026 (OID 2026), evento que dio inicio a una serie de actividades del Foro Económico de Otoño de Ciudad Ho Chi Minh 2026.



Según el acuerdo, ambas partes buscan desarrollar capacidades tecnológicas e infraestructura para impulsar los sistemas no tripulados en Vietnam, al tiempo que facilitan una mayor participación de las empresas nacionales en las cadenas de suministro globales de tecnologías emergentes.



El memorando establece cuatro áreas de cooperación: desarrollo de capacidades de producción industrial; pruebas, evaluación y certificación; formación de recursos humanos; e investigación y desarrollo tecnológico.



SAIGONTEL actuará como socio principal en Vietnam y se encargará de identificar ubicaciones e infraestructura para los proyectos, incluidos parques industriales e instalaciones de telecomunicaciones. También coordinará con organismos pertinentes, empresas e instituciones nacionales de investigación, y gestionará los procedimientos para obtener licencias y autorizaciones conforme a la normativa vigente.



Por su parte, Pickaxe Technologies elaborará propuestas técnicas y modelos operativos, conectará a socios tecnológicos y proveedores, y diseñará programas de pruebas, formación y desarrollo de capacidades. La empresa también buscará financiación de inversores estadounidenses e internacionales.



Todas las actividades se realizarán con la aprobación de las autoridades competentes y de conformidad con las leyes de Vietnam y Estados Unidos, incluidas las normas de control de exportaciones.



El acuerdo se enmarca en la estrategia de Vietnam de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del crecimiento. Según la Decisión N.º 21/2026/QD-TTg, emitida por el Primer Ministro el 30 de abril de 2026 y vigente desde el pasado 1 de julio, los equipos y vehículos aéreos no tripulados figuran en la lista de productos tecnológicos estratégicos, junto con los semiconductores y la inteligencia artificial.



Durante un foro internacional sobre la economía de baja altitud de Vietnam en 2025, los expertos estimaron que este mercado podría alcanzar unos 10 mil millones de dólares. Asimismo, la Alianza de la Economía de Baja Altitud prevé que el sector genere alrededor de un millón de empleos altamente calificados en los próximos 10 a 15 años.



Nguyen Cam Phuong, directora general de SAIGONTEL, señaló que el pacto permitirá integrar la producción, la experimentación y la capacitación en Vietnam, de modo que los ingenieros y las empresas nacionales puedan diseñar, fabricar y verificar sus sistemas en el país y competir en los mercados internacionales.



Joseph H. Felter, director ejecutivo de Pickaxe Technologies, afirmó que la simple compra de drones no basta para desarrollar una industria, pues también se necesitan instalaciones donde fabricar, probar y verificar estos sistemas.



Tras la firma, ambas empresas coordinarán la elaboración de una propuesta detallada para un proyecto de economía de baja altitud en Vietnam, que se presentará a las autoridades competentes centrales y locales. El documento definirá las posibles ubicaciones, las necesidades de infraestructura, los socios tecnológicos, el plan financiero y la hoja de ruta para su implementación./.

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