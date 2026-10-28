Provincia vietnamita promueve inversiones y comercio en la República Checa

Praga (VNA)- La provincia vietnamita de Phu Tho celebró una conferencia de promoción de inversiones y comercio con empresas checas en el Centro Comercial Sapa, en Praga, para presentar su entorno de negocios, buscar socios y fomentar la cooperación en los sectores industrial, agrícola, de servicios y energía verde.

Durante la conferencia, efectuada la víspera, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, destacó que el evento reviste especial importancia en el contexto del fuerte desarrollo de las relaciones bilaterales desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica en enero de 2025. Este marco favorable permite ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión, aprovechando mejor las potencialidades y complementariedades de ambas partes.

Según el embajador, la provincia de Phu Tho juega un papel importante en la región montañosa y de tierras medias del norte de Vietnam con una historia y cultura de larga data, además de potencial en los sectores industrial, agrícola, de servicios y turístico. Con sus esfuerzos por mejorar el entorno de inversión, su voluntad de integración internacional y sus ventajas existentes, la provincia puede convertirse en un destino más atractivo para los inversores extranjeros, incluidas las empresas checas.

Asimismo, destacó las fortalezas de las empresas checas en la industria manufacturera, la ingeniería mecánica, la tecnología, la energía, el medio ambiente y las soluciones técnicas avanzadas, ámbitos que ofrecen amplias oportunidades de cooperación con Phu Tho. La agricultura de alta tecnología, el procesamiento de alimentos, el turismo y la formación de recursos humanos también podrían abrir nuevas vías de colaboración.

Duong Hoai Nam valoró el papel de la comunidad vietnamita en la República Checa, cuyos conocimientos de ambos mercados, redes empresariales y estrechos vínculos con su país de origen pueden contribuir a conectar a las empresas, facilitar la búsqueda de socios, proporcionar información comercial e impulsar proyectos concretos entre Phu Tho y las localidades y compañías checas.

Durante el encuentro, el presidente del Comité Popular de Phu Tho, Tran Duy Dong, respondió a diversas consultas de los empresarios sobre las políticas de inversión en Vietnam, incluidos los derechos de uso de la tierra, el acceso al mercado y la transferencia de beneficios al extranjero.

Uno de los temas destacados fue la cooperación en energía verde. Un representante de la empresa checa Dalu propuso estudiar la aplicación de tecnologías para producir biogás a partir de residuos domésticos y agrícolas y utilizarlo para generar electricidad.

Tran Duy Dong informó que Phu Tho necesita tratar alrededor de dos mil toneladas de residuos al día y ya ha planificado varios emplazamientos para construir plantas de tratamiento. Actualmente, una empresa procesa unas 500 toneladas diarias para generar electricidad. La provincia está dispuesta a facilitar que Dalu realice estudios sobre el terreno, evalúe las necesidades y presente una propuesta de inversión adecuada.

Por su parte, Nguyen Manh Tung, de la Cámara de Comercio Checa, indicó que las empresas de su país están interesadas en diversos ámbitos, como la sanidad, la tecnología, la inteligencia artificial, la seguridad de la información, el sector inmobiliario y la construcción de fábricas. A su juicio, la comunidad vietnamita en la República Checa, incluidos los empresarios originarios de Phu Tho, puede desempeñar un papel de enlace para encontrar socios y promover inversiones.

En la conferencia, Nguyen Thai Ngoc, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Europa, planteó tres cuestiones relativas a los derechos de uso de la tierra para inversores extranjeros, el acceso al mercado vietnamita y la repatriación de beneficios. Las autoridades de Phu Tho ofrecieron aclaraciones al respecto.

En cuanto a la cooperación entre localidades, Jan Birke, alcalde de la ciudad checa de Nachod, señaló que ha visitado Phu Tho y la ciudad vietnamita de Viet Tri en varias ocasiones. Propuso que las autoridades provinciales presten atención y apoyo a un proyecto de inversión que empresarios con vínculos con ambos países preparan en Viet Tri. Si tiene éxito, afirmó, podría servir de referencia práctica para otras empresas checas interesadas en invertir en Vietnam.

Birke también expresó su deseo de impulsar los vínculos directos entre Nachod y Viet Tri y de dialogar con las autoridades de la región de Hradec Králové sobre la posibilidad de establecer una cooperación con Phu Tho./.