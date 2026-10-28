Hanoi prevé remodelación del lago Hoan Kiem con inversión de unos 860 millones de dólares

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Hanoi ha propuesto un proyecto de renovación y reordenación urbanística del entorno del emblemático lago Hoan Kiem, con una inversión preliminar de unos 860 millones de dólares.



El proyecto tiene como objetivo ampliar los espacios públicos y conectar el lago con los principales lugares culturales e históricos del centro de la capital y se prevé que las obras concluyan en 2029.



El 27 de octubre, el Comité Popular municipal presentó al Consejo Popular de Hanoi el documento No. 435/TTr-UBND, en el que solicitó la aprobación de la política de inversión y la selección del inversor para ejecutar el proyecto bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), mediante un contrato de construcción-transferencia (BT).



El proyecto se desarrollará en los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam e incluye la creación de una gran explanada que conectará directamente el lago con la plaza de la Revolución de Agosto, la Ópera de Hanoi, el Museo Nacional de Historia de Vietnam y las zonas circundantes. También contempla la reorganización del tráfico y de los espacios subterráneos, la conservación y puesta en valor del patrimonio, así como el desarrollo de actividades culturales y servicios adecuados.

ista panorámica del Lago Hoan Kiem. Foto: VNA

El proyecto comprende tres componentes. El primero consiste en la liberación de terrenos en una superficie prevista de aproximadamente 30,82 hectáreas. Con una inversión preliminar de 384,2 millones de USD, se financiará íntegramente con el presupuesto municipal y estará a cargo del Comité Popular del barrio de Hoan Kiem.



El segundo contempla la construcción de un centro comercial subterráneo de cuatro plantas bajo las zonas de parques y plazas situadas al este y al norte del lago. Su inversión estimada asciende a 178,5 millones de dólares y estará a cargo de la empresa Sun Capital Real Estate.



El tercer componente incluye la construcción de nuevas instalaciones y la remodelación paisajística del entorno del lago, entre ellas la construcción de una nueva sede del Comité Popular municipal, la renovación de la sede del Consejo Popular y la mejora del paisaje en la zona suroriental del lago. La inversión prevista es de 297,8 millones de dólares y la ejecución también correrá a cargo de Sun Capital Real Estate mediante un contrato BT.



Como contraprestación, el municipio prevé pagar al inversor mediante la asignación de terrenos, combinada con recursos presupuestarios públicos y los ingresos derivados del arrendamiento de los espacios subterráneos del segundo componente. Otra opción consiste en utilizar los ingresos presupuestarios procedentes de las subastas de derechos de uso del suelo y de bienes públicos./.