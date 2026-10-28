Hanoi completa toma de muestras previstas en 4.468 tumbas de mártires

Hanoi (VNA) - Hanoi ha completado, 15 días antes del plazo previsto, la excavación y toma de muestras de restos en las 4.468 tumbas de mártires contempladas en la primera fase de la campaña nacional de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los caídos, según se informó en una conferencia sobre el tema efectuada el 27 de octubre.



La capital cuenta con 340 cementerios de mártires y 52.134 tumbas. De estas, 21.121 tienen información completa, 26.545 disponen de datos parciales y 4.468 requieren análisis de ADN.



De las 4.468 tumbas excavadas, 3.672 reunían las condiciones para la toma de muestras, mientras que 796 no cumplían los requisitos. Las muestras obtenidas fueron conservadas y entregadas a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam para su análisis. Más de 3.000 personas participaron en los equipos de trabajo, junto con vehículos y equipos técnicos. La tarea concluyó tres meses antes del calendario nacional.



En paralelo, la Policía municipal desplegó cinco equipos, con cerca de 100 integrantes, para recoger muestras de ADN de familiares de mártires en 126 comunas y barrios. Hasta la fecha, se han actualizado 45.950 registros en la base de datos nacional de población y recogido más de 28.000 muestras de ADN de familiares.



La ciudad también recopiló y revisó información sobre los caídos, extrajo 488 registros y descifró las denominaciones y códigos de 374 unidades. Asimismo, coordinó con otras localidades la actualización de datos de más de 250 tumbas en cementerios de Hanoi, Lang Son y Cao Bang. Las fuerzas participantes recuperaron los restos de 14 mártires conforme a las conclusiones de las investigaciones territoriales de 2025, y realizaron los actos de homenaje y sepultura de acuerdo con las normas.



El vicepresidente del Comité Popular municipal Do Anh Tuan pidió a las autoridades locales mantener la supervisión y conservación de las tumbas excavadas, reparar los hundimientos y garantizar el cuidado de los sepulcros.



Para la segunda fase, las prioridades serán identificar a los mártires, cotejar los datos y completar los expedientes. El Departamento del Interior coordinará los procedimientos con la Policía municipal, el Mando de la Capital de Hanoi y la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam. La Policía continuará revisando los datos de los familiares, las muestras de ADN y la información de identificación para garantizar la precisión de los cotejos.



El Comité Directivo municipal deberá establecer un plan y un calendario de ejecución conforme al principio de las “seis claridades”: responsables, tareas, plazos, responsabilidades, resultados y competencias claramente definidos. Do Anh Tuan recalcó que la identificación debe basarse en pruebas científicas y cumplir estrictamente los procedimientos, sin sacrificar la precisión por acelerar los trabajos.



La ciudad continuará buscando los restos de 14 mártires en las comunas de Bat Bat, Co Do, Suoi Hai y Vat Lai. También estudiará el expediente de una fosa colectiva con 60 restos cuya existencia fue comunicada por organizaciones y particulares en un cementerio público.



Otra prioridad será normalizar los datos de los 340 cementerios y conectarlos con la base de datos nacional de población, garantizando su exactitud, actualización periódica y la protección de los datos personales y genéticos. El Mando de la Capital de Hanoi seguirá asesorando sobre la colocación de placas identificativas y la recepción y sepultura solemne de los restos una vez confirmada la identidad de los caídos.



Do Anh Tuan también pidió a los medios de comunicación coordinarse para difundir los resultados de la primera fase y las prioridades de la siguiente, así como promover la educación sobre las tradiciones nacionales y movilizar a la población, los excombatientes y los familiares para aportar información útil.



La ciudad garantizará los fondos, equipos y demás recursos necesarios, y solicitará al Comité Directivo nacional que inste a los centros de análisis a acelerar las pruebas y el cotejo de ADN para entregar cuanto antes los resultados a las familias.



La segunda fase se orienta a la conmemoración del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, el 27 de julio de 2027. Do Anh Tuan instó a los organismos y localidades a traducir las conclusiones de la conferencia en planes concretos, con responsabilidades claras y una coordinación eficaz.



“Cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve la tarea, pero nuestra responsabilidad con los héroes caídos y sus familiares no disminuye por ello”, afirmó.



En la ocasión, 46 colectivos y 62 personas recibieron certificados de mérito del presidente del Comité Popular de Hanoi por sus contribuciones a la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires./.

VNA