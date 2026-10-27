Vietnam recupera 120 restos de combatientes caídos en Camboya

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la ciudad de Dong Nai celebraron hoy una conferencia para evaluar las labores de búsqueda, recuperación e identificación de restos de combatientes caídos cuyos datos siguen incompletos en 2026, revisar la primera fase de la campaña de 500 días y noches y definir las tareas para 2027 y la segunda fase de la campaña.



Según el Comité Directivo para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Combatientes Caídos de la ciudad de Dong Nai, la localidad ha cumplido y superado varios objetivos importantes fijados por las autoridades centrales y la Región Militar 7.



Desde principios de 2026 hasta el 21 de octubre, se recuperaron 220 restos. De ellos, el Equipo K72 recuperó 154, incluidos 120 en Camboya, mientras que el Equipo K76 encontró 66 en las comunas de Loc Quang, Loc Thanh, Tan Loi y Loc Ninh.



Durante las labores de búsqueda, excavación y toma de muestras de ADN para identificar a los combatientes, las fuerzas competentes también encontraron numerosos objetos personales que aportan información sobre quienes perdieron la vida en la guerra.



En cuanto a la toma de muestras de restos en cementerios y la recogida de muestras biológicas de familiares para las pruebas de ADN, las autoridades locales han completado el muestreo de más de 7.400 tumbas. De ellas, cerca de 4.600 reunían las condiciones necesarias para la toma de muestras y más de 2.800 no eran aptas. Asimismo, se recogieron 2.705 de las 2.952 muestras biológicas previstas de familiares, lo que representa el 91,63% de la meta.



El teniente coronel Tong Ngoc Truong, responsable político del Equipo K76, dependiente del Mando Militar de Dong Nai, señaló que la unidad afrontó numerosas dificultades tras su creación, debido a la falta de experiencia, las limitaciones de infraestructura, la extensión del territorio y los cambios del terreno respecto al período de guerra. Además, muchos testigos históricos son de edad avanzada y tienen problemas de memoria, mientras que los habitantes de zonas remotas tienen un acceso limitado a la información.

Ante esta situación, el Equipo K76 ha reforzado la coordinación con las autoridades locales, los veteranos, los testigos históricos y los medios de comunicación para ampliar las fuentes de información, verificar datos, delimitar las zonas de búsqueda y elaborar planes adecuados. En el próximo período, continuará intensificando la cooperación, la divulgación y los estudios de campo para recuperar más restos.

En la segunda fase de la campaña de 500 días y noches, Dong Nai se propone recuperar alrededor de 200 restos adicionales y completar los objetivos establecidos antes de mayo de 2027.

También buscará verificar y esclarecer la información y documentación proporcionadas por países extranjeros sobre militares vietnamitas fallecidos durante la guerra, así como investigar todas las pistas aportadas por organizaciones y particulares sobre combatientes y posibles lugares de enterramiento.

La ciudad de Dong Nai aspira a recuperar otros 200 restos antes de mayo de 2027 y está dispuesta a cumplir objetivos adicionales conforme al plan general de la Región Militar 7./.