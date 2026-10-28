Vietnam propone priorizar conexión de autobuses con el aeropuerto de Long Thanh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante la prevista entrada en operación comercial del aeropuerto internacional de Long Thanh a finales de 2026, la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) propone estudiar medidas para dar prioridad de circulación a los autobuses aeroportuarios y vehículos de enlace en las principales vías de acceso, mientras no exista una conexión ferroviaria con Ciudad Ho Chi Minh.



Según la ACV, el componente 3 del proyecto, que comprende las infraestructuras esenciales para la explotación del aeropuerto, registra un avance de alrededor del 86%. De los 16 paquetes principales, cuatro ya han concluido y los 12 restantes concentran recursos para terminar en diciembre de 2026. Las obras abarcan pistas, calles de rodaje, plataformas de estacionamiento, sistemas de navegación, terminales de pasajeros y carga, suministro de combustible, instalaciones de emergencia y seguridad, así como la torre de control.



En la fase inicial, la ACV prevé operar hasta unos 366 vuelos semanales, de los cuales 322 serán nacionales y 44 internacionales. Vietnam Airlines planea enlazar Long Thanh con Hanoi y algunos destinos internacionales, mientras que Vietjet Air prevé ofrecer rutas nacionales hacia los principales centros económicos y turísticos del país.



Dado que se espera que la mayoría de los pasajeros internacionales tengan como origen o destino Ciudad Ho Chi Minh y sus alrededores, garantizar un acceso terrestre fluido será clave para el funcionamiento del aeropuerto. Hasta que estén operativas las conexiones ferroviarias, los desplazamientos dependerán principalmente de las carreteras, entre ellas la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay, el puente Nhon Trach, la tercera vía de circunvalación, la carretera nacional 25C y la autopista Bien Hoa-Vung Tau.



Para organizar la movilidad desde el inicio de las operaciones, la ACV trabaja con organismos estatales, autoridades locales y empresas de transporte en un plan que contempla servicios directos de autobús entre los aeropuertos de Tan Son Nhat y Long Thanh, así como rutas con frecuencias fijas adaptadas a los horarios de los vuelos y las necesidades de pasajeros, tripulaciones y trabajadores.



Entre las medidas propuestas figura conceder prioridad de circulación a los autobuses aeroportuarios y vehículos de enlace en determinados cruces y vías principales, a fin de estabilizar los tiempos de viaje. También se prevé establecer puntos fijos de recogida y descenso, con señalización uniforme, en el centro urbano, los principales intercambiadores y las zonas con mayor concentración de viajeros.



Para los pasajeros que deban enlazar vuelos entre ambos aeropuertos, las entidades pertinentes estudiarán servicios directos con horarios adaptados a la programación aérea, especialmente en horas punta. Las aerolíneas y autoridades también reforzarán la coordinación para facilitar los procedimientos de facturación, seguridad y migración, y ofrecer asistencia mediante mostradores de información y señalización clara.



A mediano y largo plazo, la ACV considera fundamental desarrollar una red multimodal que integre el transporte aéreo, por carretera y ferroviario. Para ello, propone acelerar los proyectos de transporte de gran capacidad, en particular la línea ferroviaria Thu Thiem-Long Thanh, con el objetivo de aliviar la presión sobre las carreteras y consolidar el aeropuerto como una puerta de entrada aérea de la región./.

VNA