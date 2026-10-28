Vietnam y EAU refuerzan cooperación sustantiva para elevar nexos bilaterales

Hanoi (VNA) - La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, y el ministro asistente de Asuntos Exteriores para la Ciencia y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos, Omran Sharaf, copresidieron en Hanoi la tercera ronda de consultas políticas entre ambos ministerios.



Durante la reunión, ambas partes evaluaron los avances de las relaciones bilaterales desde la segunda ronda de consultas, celebrada en febrero de 2023. Entre los principales hitos destacaron la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Integral en octubre de 2024 y la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) en febrero de 2026.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 6,5 mil millones de dólares, lo que convirtió a los EAU en el mayor socio comercial de Vietnam en Oriente Medio y África.



Minh Hang afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con los EAU, su primer socio de Asociación Integral y el único con el que mantiene un acuerdo de Asociación Económica Integral en Oriente Medio.



Vietnam está dispuesto a profundizar la cooperación práctica y valora el papel y las iniciativas de los EAU para abordar los desafíos globales, especialmente en materia de seguridad energética e hídrica, enfatizó.



Por su parte, Omran Sharaf señaló que las relaciones entre ambos países registraron un avance tras la visita oficial a los EAU del primer ministro Pham Minh Chinh, en 2024, que abrió nuevas oportunidades de cooperación.



Los EAU desean convertirse en un socio fiable de Vietnam en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, especialmente en inteligencia artificial (IA), infraestructura digital y tecnologías avanzadas, dijo.



Asimismo, agregó, los EAU están dispuestos a facilitar el acceso de los productos vietnamitas a su mercado, apoyar el desarrollo del ecosistema Halal en Vietnam, impulsar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Vietnam, y alentar las inversiones de fondos y empresas emiratíes en el país indochino.



Ambas partes acordaron seguir implementando eficazmente el CEPA, promover las visitas de alto nivel y reforzar los vínculos entre sus comunidades empresariales.



También apoyarán la cooperación entre las empresas petroleras y gasísticas para garantizar un suministro energético estable y a largo plazo para Vietnam, acelerarán los proyectos de inversión de los EAU en el país, incluido el centro de datos impulsado por G42 y una empresa conjunta vietnamita, y fomentarán la colaboración entre los centros financieros internacionales, además de estudiar iniciativas en logística y transporte para mantener la fluidez de los intercambios comerciales.



Los dos países coincidieron igualmente en fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas, así como promover la cooperación entre la ASEAN y el CCG, entre la ASEAN y los EAU, y entre Vietnam y el CCG.



En el marco de su visita, Omran Sharaf mantuvo reuniones con representantes de varios grupos y empresas vietnamitas, entre ellos VinFast y Viettel, para intercambiar opiniones sobre las posibilidades de cooperación.



En esta ocasión, Sharaf participará, junto con el secretario de Estado de Relaciones Exteriores de los EAU, en el Foro Económico de Otoño de 2026, que se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh y mantendrá encuentros con dirigentes municipales y empresas vietnamitas./.

VNA