Máximo dirigente insta a Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh a renovar la formación y la investigación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) a renovar sus programas de formación y métodos de enseñanza, impulsar la investigación científica y estrechar los vínculos con las empresas y las autoridades locales, a fin de formar recursos humanos de alta calidad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.



El dirigente hizo estas declaraciones durante la ceremonia conmemorativa del 50.º aniversario de la fundación de la institución (27 de octubre de 1976-2026), en la que también recibió la Orden del Trabajo de primera clase.



En su discurso, el dirigente reconoció los logros y las contribuciones de la universidad y subrayó que Vietnam necesita renovar profundamente su modelo de crecimiento, elevar la productividad y fortalecer la competitividad nacional. En este contexto, la educación superior debe formar personas con conocimientos, capacidad creativa y autonomía, capaces de responder a las exigencias del desarrollo actual y futuro.



Sobre la base de la Resolución No. 71-NQ/TW, relativa al avance en el desarrollo de la educación y la formación, y de la Resolución No. 57-NQ/TW, sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, pidió a la universidad generar cambios sustanciales en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la aplicación del conocimiento al desarrollo socioeconómico.



En particular, instó a la UEH a mejorar la calidad de la formación, desarrollar recursos humanos altamente cualificados y cultivar talentos.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega la Orden del Trabajo de primera clase a la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

También destacó la necesidad de renovar los planes de estudio y los métodos docentes, con especial atención a los idiomas extranjeros, las competencias digitales, el pensamiento crítico y el aprendizaje permanente. La universidad debe formar graduados que, además de dominar su especialidad, posean ética profesional, conciencia ciudadana y responsabilidad social.



En el ámbito de la investigación científica, el mandatario señaló que la institución debe aportar fundamentos para perfeccionar las instituciones y renovar el modelo de crecimiento, centrándose en cuestiones como la productividad laboral, la competitividad empresarial, la transformación digital, la transición verde y el envejecimiento de la población.



Asimismo, pidió fortalecer la cooperación con las autoridades locales y las empresas, vinculando la formación y la investigación con las necesidades prácticas, especialmente en el desarrollo de recursos humanos, los servicios financieros modernos, la economía digital y la gestión urbana de Ciudad Ho Chi Minh.



El dirigente también hizo hincapié en la necesidad de construir un equipo de docentes y científicos de alto nivel, renovar la gestión universitaria, acelerar la transformación digital, utilizar eficazmente los recursos y garantizar la integridad académica.



Instó a la universidad a revisar su estrategia de desarrollo y definir con claridad las prioridades, los recursos, las responsabilidades y los plazos de ejecución, con el fin de lograr avances concretos en la enseñanza, la investigación y la gestión.



Asimismo, expresó su deseo de que las empresas, los socios y las generaciones de antiguos alumnos continúen acompañando a la UEH en la formación, la investigación y el apoyo a los estudiantes.



En la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam entregó la Orden del Trabajo de primera clase a la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh./.