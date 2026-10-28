Recuperan 846 restos de mártires en Parque Le Thi Rieng

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Del 23 de junio al 27 de octubre, se recuperaron un total de 846 restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, incluidos 813 individuales y 33 procedentes de ocho fosas comunes: dos en la zona A y seis en la zona B.



Según el equipo de búsqueda y recuperación de restos del Comando de Ciudad Ho Chi Minh, las operaciones en el parque se han desarrollado en dos fases. En la primera, del 23 de junio al 14 de octubre, se recuperaron 731 restos, en cuyo honor se celebraron ceremonias de homenaje y sepultura conforme a la normativa.



La segunda fase comenzó el 15 de octubre en la zona B. Hasta el cierre del 27 de octubre, se habían recuperado otros 115 restos individuales, 26 de ellos acompañados de objetos personales. En particular, el 27 de octubre, se excavaron más de 620 metros cúbicos de tierra y recuperaron otros cuatro restos.



Las búsquedas forma parte de la campaña “500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de combatientes caídos” (Campaña de 500 días y noches).



De acuerdo con los objetivos de la campaña, las tareas no se limitan a recuperar y dar sepultura a los combatientes caídos, sino que también incluyen revisar las zonas de búsqueda, recopilar información, localizar testigos y ampliar las pruebas comparativas de ADN para identificar a quienes sacrificaron sus vidas.



En el parque Le Thi Rieng, cada nuevo hallazgo constituye un avance concreto en los esfuerzos por honrar a los mártires de la Patria. Las búsquedas continúan ampliándose en la zona B con el objetivo de recuperar los restos que aún permanecen en el lugar y, gradualmente, devolver a los combatientes sus nombres y lugares de origen, en reconocimiento a quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de Vietnam./.

VNA