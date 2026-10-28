Vietnam recibe el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Vietnam recibió el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026), durante la sesión inaugural de la Mesa Redonda Ministerial sobre Digitalización e Inteligencia Artificial, celebrada en el marco de la Semana Internacional Digital de Vietnam 2026 (VIDW 2026).



El Ministerio de Ciencia y Tecnología recogió el galardón en representación del Gobierno vietnamita.



El premio se concede anualmente a un país seleccionado por un jurado independiente de expertos internacionales, con la participación de representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la GSMA. Reconoce el liderazgo sostenido en materia de políticas, la visión estratégica y la creación de marcos regulatorios favorables al desarrollo de las comunicaciones móviles y digitales.



Vietnam fue el único país galardonado en 2026. Brasil recibió el premio en 2025, Trinidad y Tobago en 2024 e India en 2023.



El reconocimiento destaca los esfuerzos de Vietnam para perfeccionar sus políticas e instituciones y desarrollar infraestructuras digitales. Entre las bases fundamentales figuran la Ley de Telecomunicaciones de 2023 y la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político, que establece la infraestructura digital como fundamento de la economía y la sociedad digitales.



Julian Gorman, director de la GSMA para Asia-Pacífico, afirmó que Vietnam fue distinguido por vincular las aspiraciones nacionales con las políticas, la capacidad de ejecución y la cooperación con la industria. También valoró la consideración de la conectividad como infraestructura económica, el impulso a la inversión en redes y tecnología 5G y el enfoque centrado en las personas.



Según la GSMA, se prevé que la economía digital vietnamita represente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. La inversión extranjera directa en semiconductores, inteligencia artificial y fabricación inteligente constituye un motor para la transformación económica y el fortalecimiento de la competitividad nacional.



El informe Digital Nations 2026 destaca los avances del país en cinco pilares: infraestructura, innovación, gobernanza de datos, ciberseguridad y competencias digitales. En 2026, Vietnam había instalado más de 40.000 estaciones base 5G, con una cobertura cercana al 92% de la población.



Según el sistema i-Speed del Centro de Internet de Vietnam (VNNIC), las velocidades de Internet móvil y 5G aumentaron notablemente, superando los 500 Mbps a principios de año y alcanzando un máximo de 617 Mbps en un operador. La velocidad media nacional de descarga se situó por encima de los 437 Mbps.



El índice Speedtest Global Index de Ookla situó a Vietnam en el octavo puesto mundial en banda ancha móvil en septiembre de 2026, con una velocidad mediana de descarga de 230,31 Mbps. Hanoi también figuró entre las cinco ciudades con las redes móviles más rápidas del mundo. En banda ancha fija, Vietnam se mantuvo entre los diez primeros países en septiembre, con 297,64 Mbps.



Paralelamente, el país impulsa la expansión de la cobertura, completa el apagado de las redes 2G y promueve Internet por satélite en órbita baja. En 2026, una campaña permitió ampliar la cobertura en 1.856 puntos de zonas remotas, fronterizas e insulares.



Vietnam aspira a garantizar que el 100% de la población acceda a los servicios digitales, mediante la cooperación entre las autoridades y las empresas, el desarrollo de infraestructuras, la mejora de las competencias digitales y el refuerzo de la seguridad de la información./.





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