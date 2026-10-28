Vietnam apuesta por transformación nacional integral basada en IA

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Vietnam considera la inteligencia artificial (IA) una tecnología estratégica para renovar su modelo de crecimiento, elevar la productividad y fortalecer la competitividad nacional, con el objetivo de impulsar una transformación integral del país en la que la IA se convierta en una capacidad fundamental, afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan.



Durante la Mesa Redonda Ministerial sobre Digitalización e Inteligencia Artificial, celebrada hoy en el marco de la Semana Internacional Digital de Vietnam 2026, en la provincia de Quang Ninh, el ministro destacó el papel estratégico de la IA, las infraestructuras de conectividad, la gobernanza y la cooperación internacional para impulsar la transformación digital y generar beneficios concretos para las personas.



Según el ministro, la IA se está convirtiendo en una fuerza motriz que transforma la economía y la sociedad.



Señaló que la conectividad inteligente constituye la base del desarrollo de la IA y requiere inversiones en redes de nueva generación, centros de datos y capacidad de procesamiento, así como la movilización de recursos privados y la garantía de un uso eficiente de la energía. Al mismo tiempo, la gobernanza de la IA debe encontrar un equilibrio entre el fomento de la innovación y la protección de la población, promover marcos jurídicos compatibles y garantizar flujos transfronterizos de datos fiables.



Vietnam prioriza tres pilares: las instituciones y el marco jurídico, el desarrollo de recursos humanos y talentos, y la construcción de un ecosistema de IA. Según el ministro, la legislación constituye la base del desarrollo. Vietnam ha promulgado las leyes de Inteligencia Artificial, de Datos y de Transformación Digital. Asimismo, orienta la gestión de la IA en función de los niveles de riesgo, impulsa mecanismos de experimentación controlada y prevé la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial.



En materia de recursos humanos, Vietnam presta especial atención a la formación nacional, la atracción de expertos de primer nivel, intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero y talentos internacionales, así como al fortalecimiento de los vínculos entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades.



En cuanto al ecosistema, el país invierte en capacidad de procesamiento, datos abiertos y modelos de IA en vietnamita, además de apoyar a las empresas emergentes. Paralelamente, amplía la cobertura de las redes 5G y promueve la adquisición de competencias digitales en aldeas y comunidades rurales. Estos esfuerzos fueron reconocidos con el Premio al Liderazgo Gubernamental 2026 de la Asociación GSM (GSMA).



El ministro reafirmó que la orientación de Vietnam es desarrollar una IA para las personas, al servicio de todos, bajo el dominio de Vietnam y creada conjuntamente con el mundo.



A partir de los intercambios durante la conferencia, Hai Quan destacó tres mensajes fundamentales: la conectividad inteligente debe adelantarse a las necesidades, una buena gobernanza genera confianza y abre el camino a la innovación, y la transformación impulsada por la IA debe ser realizada por las personas y estar al servicio de estas.



Según el ministro, es necesario ampliar las inversiones en redes, datos y capacidad de procesamiento para garantizar que todos tengan oportunidades de acceso y, al mismo tiempo, responder a las exigencias de la innovación. La asociación público-privada desempeña un papel importante en la movilización de recursos.



Los mecanismos de experimentación controlada, las normas, las pruebas y los marcos de gobernanza compatibles entre países contribuirán a incorporar la IA a la vida cotidiana de forma segura y fiable.



Para convertir los intercambios en resultados concretos, el ministro propuso mantener un diálogo político periódico y reforzar los vínculos entre gobiernos, empresas, círculos académicos y organizaciones internacionales, especialmente en la formación de recursos humanos y la investigación conjunta. Las partes deben dar prioridad a proyectos que respondan a necesidades reales y que puedan ponerse en práctica y ampliarse a mayor escala.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará trabajando con sus socios para convertir estas propuestas en actividades concretas de cooperación.



El ministro Vu Hai Quan afirmó que Vietnam está dispuesto a cooperar con sus socios sobre la base de la igualdad, la confianza, la eficacia práctica y el beneficio mutuo, con el objetivo de construir un ecosistema de IA seguro, fiable, inclusivo y sostenible./.

VNA