Vietnam y China amplían la cooperación en sectores de alta tecnología

Beijing (VNA) - Vietnam atrae un interés creciente de las empresas chinas no sólo en el comercio y la manufactura, sino también en sectores como la inteligencia artificial (IA), la economía digital, la economía de baja altitud y la agricultura inteligente, según representantes empresariales y asociaciones chinas entrevistados por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



He Zhenwei, presidente de la Asociación China para el Desarrollo de la Industria en el Extranjero, señaló que las empresas de su país ven en Vietnam oportunidades para invertir y ampliar sus actividades comerciales. Destacó el crecimiento del intercambio bilateral pese a la incertidumbre económica mundial y las tensiones comerciales, y consideró que las relaciones entre ambos países tienen un amplio potencial de desarrollo tanto en volumen como en calidad.



A su juicio, la cooperación debe avanzar más allá de sectores tradicionales como la manufactura, la agricultura y los recursos minerales, para abarcar la industria avanzada, la IA y la economía digital. El objetivo es mejorar el contenido tecnológico, la eficiencia y la calidad del comercio y las inversiones.



He también destacó las oportunidades en agricultura inteligente, especialmente en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV), automatización y soluciones digitales para aumentar la productividad. La asociación que preside prevé seguir organizando actividades de conexión empresarial con socios vietnamitas para facilitar la cooperación y la expansión de las empresas tecnológicas chinas en el mercado vietnamita.



Por su parte, Ma Chao, vicepresidente de la compañía Shenzhen Hexunhuagu Information Technology, calificó a Vietnam como uno de los mercados de economía digital de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático, impulsado por su población joven y la expansión del acceso a Internet y el uso de aplicaciones móviles.



La empresa, que ofrece servicios a desarrolladores de aplicaciones en más de 220 países y territorios, está desarrollando plataformas basadas en IA para mejorar la atención al cliente, el marketing y la gestión de solicitudes a través de distintos canales de comunicación.



Para ampliar sus operaciones en Vietnam, busca conocer mejor las políticas sobre economía digital e IA, las normas de seguridad de datos y protección de información personal, y las necesidades de las empresas locales en materia de transformación digital. También pretende establecer alianzas con integradores de sistemas, proveedores de soluciones y otras compañías tecnológicas vietnamitas.



Ma subrayó que la cooperación en IA no debe limitarse al suministro de productos, sino incluir el desarrollo de socios locales, el intercambio de experiencias y la adaptación de soluciones a las necesidades del mercado. El conocimiento del marco jurídico vietnamita será fundamental para garantizar operaciones sostenibles.



La convergencia entre las bases comerciales existentes y las necesidades de transformación digital y modernización productiva de ambos países abre nuevas oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos en IA, economía digital, agricultura de alta tecnología y economía de baja altitud./.

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