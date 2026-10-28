Política

Vietnam busca profundizar su Asociación Estratégica Integral con Malasia

Vietnam prioriza la confianza política y la cooperación equilibrada con Malasia en comercio, inversión, economía verde y digital, ciencia, tecnología e innovación.

La nueva embajadora de Hanoi en Kuala Lumpur, Pham Thi Thuy Nga, en la entrevista. (Fuente: VNA)
La nueva embajadora de Hanoi en Kuala Lumpur, Pham Thi Thuy Nga, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Vietnam dará prioridad al fortalecimiento de la confianza política y a una cooperación económica, comercial y de inversión equilibrada con Malasia, al tiempo que ampliará los vínculos en economía digital y verde, ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de impulsar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

La nueva embajadora de Hanoi en Kuala Lumpur, Pham Thi Thuy Nga, señaló que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, durante la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Malasia en noviembre de 2024, abrió una nueva etapa de desarrollo con grandes expectativas.

Por su parte, la visita del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, a Vietnam en febrero de 2025 continuó impulsando la cooperación bilateral y generó resultados concretos, afirmó la diplomática en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.

En cuanto a las prioridades de su mandato, Pham Thi Thuy Nga indicó que ambos países intensificarán los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y a todos los niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional. Asimismo, promoverán la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel y reforzarán la cooperación en defensa, seguridad y asuntos marítimos.

En el ámbito económico, ambas partes impulsarán una cooperación comercial y de inversión equilibrada y facilitarán las actividades empresariales, además de ampliar la colaboración en economía digital y verde, ciencia, tecnología e innovación.

El fortalecimiento de los intercambios culturales, educativos, turísticos y entre los pueblos también contribuirá a estrechar los lazos bilaterales y consolidarlos a largo plazo, agregó.

Vietnam está entrando en una nueva era de ascenso nacional. El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam fijó el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030, con miras a construir un país fuerte, próspero y desarrollado.

El Gobierno vietnamita concede gran importancia a renovar profundamente el pensamiento sobre el desarrollo, liberar recursos, potenciar el papel de las empresas y aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación como motores clave para promover un crecimiento rápido y sostenible.

La diplomática consideró que esta orientación comparte puntos en común con la visión MADANI de Malasia, impulsada por el primer ministro Anwar Ibrahim. Esta convergencia constituye una base para que ambos países fortalezcan sus vínculos, aprovechen sus fortalezas complementarias y amplíen la cooperación en la nueva etapa, subrayó.

Pham Thi Thuy Nga reafirmó su compromiso de trabajar con los socios malasios para profundizar la Asociación Estratégica Integral y lograr que esta sea cada vez más sustantiva y eficaz, sobre la base de la confianza política, los intereses estratégicos compartidos y los sólidos vínculos entre ambos pueblos, en contribución al desarrollo y la prosperidad de todos los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.

VNA
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