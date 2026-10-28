Dirigente de Ciudad Ho Chi Minh se reúne con director ejecutivo del FEM

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)– El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, se reunió hoy con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), Stephan Mergenthaler, al margen del Foro Económico de Otoño de 2026 (AEF 2026), celebrado en esta ciudad.



En nombre de las autoridades municipales, Nguyen Van Duoc agradeció a Stephan Mergenthaler su participación en la tercera edición del AEF y valoró el apoyo y la cooperación del directivo y del FEM, que han contribuido a los primeros resultados positivos del foro y al cumplimiento sustancial de los objetivos establecidos.



El presidente del Comité Popular señaló que el tema del AEF 2026, centrado en la convergencia de los nuevos motores de crecimiento, ha convertido el foro en un verdadero puente entre Vietnam y la comunidad internacional, entre empresas y entre el sector empresarial y las autoridades. Las sesiones de debate y diálogo se desarrollaron con franqueza y abordaron directamente las cuestiones planteadas, lo que suscitó una valoración muy positiva por parte de los participantes.



En la mañana del 28 de octubre, las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh entregaron certificados de membresía del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Ciudad Ho Chi Minh (C4IR) a diez entidades fundadoras y certificados de registro de inversión para diez proyectos, con un capital total de miles de millones de dólares. Estos resultados constituyen una muestra clara del éxito del foro.



A través del mensaje transmitido por el primer ministro Le Minh Hung, Vietnam reafirmó que no solo es un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED), sino también un socio dispuesto a cooperar e invertir conjuntamente. Ciudad Ho Chi Minh espera que el FEM continúe difundiendo este mensaje entre la comunidad inversora mundial y confía en que la conexión entre el Foro de Primavera de Davos, el Foro de Verano de China y el Foro de Otoño de Vietnam permita configurar un ecosistema de foros económicos más completo, integral y profundo dentro del FEM, señaló.



Por su parte, Stephan Mergenthaler valoró positivamente las perspectivas de desarrollo de la ciudad, reflejadas tanto en la magnitud y el ambiente del foro como en el importante discurso pronunciado por el primer ministro Le Minh Hung. Asimismo, afirmó que la evolución constante y positiva del AEF constituye un hito significativo para las grandes ambiciones de futuro de Ciudad Ho Chi Minh.



El FEM está interesado en garantizar la continuidad de la cooperación con Ciudad Ho Chi Minh a través del C4IR y de otras actividades conjuntas, con el fin de contribuir de manera concreta a los objetivos de desarrollo de la ciudad y de Vietnam.



En esta ocasión, Stephan Mergenthaler invitó cordialmente a los dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh a participar en el FEM de Davos, previsto para enero de 2027, junto con los dirigentes del Gobierno vietnamita, con el propósito de reafirmar la relación de cooperación duradera y sólida entre ambas partes.



En cuanto a la propuesta de combinar el Foro Económico de Otoño de 2027 de Ciudad Ho Chi Minh con la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que Vietnam acogerá en la isla de Phu Quoc, Stephan Mergenthaler afirmó que el FEM está dispuesto a prestar apoyo, especialmente mediante la conexión y convocatoria de reuniones de alto nivel en el marco de la Cumbre del APEC.



De llevarse a cabo, esta iniciativa ofrecería una buena oportunidad para dar continuidad a los resultados alcanzados y ampliar el éxito del modelo de cooperación desarrollado por Ciudad Ho Chi Minh, además de elevar las relaciones entre el FEM y la ciudad, en un contexto en el que APEC recibe una gran atención de la comunidad internacional./.

VNA