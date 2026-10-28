Vietnam apuesta por la autonomía estratégica y nuevos motores de crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam está reforzando su autonomía estratégica, renovando su modelo de crecimiento y promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación para adaptarse a los cambios de la economía mundial, afirmó el primer ministro Le Minh Hung durante un diálogo con Stephan Mergenthaler, director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), en el marco del Foro Económico de Otoño 2026.



Bajo el tema “Posicionar a Vietnam en el futuro global”, el jefe de Gobierno señaló que el mundo avanza hacia un orden multipolar, marcado por la fragmentación geoeconómica, la competencia tecnológica y la reconfiguración de las cadenas de suministro. La globalización continúa, pero aumentan las exigencias de seguridad, autonomía y resiliencia, mientras que los avances en inteligencia artificial (IA) transforman la producción y la gestión.



Ante este panorama, el premier Le Minh Hung identificó tres desafíos principales: adaptar las instituciones y normas internacionales a las nuevas circunstancias, encontrar motores de crecimiento más allá de los modelos tradicionales y reconstruir la confianza estratégica para impulsar la cooperación entre países.



A su juicio, la capacidad de desarrollo depende no sólo de las ventajas económicas, sino también de la resiliencia, la autonomía y la capacidad de generar nuevas fuentes de crecimiento. Por ello, los países deben diversificar mercados, socios y suministros, impulsar la transformación digital y mejorar la gobernanza para elevar la productividad y la competitividad.



En el caso de Vietnam, estas prioridades se concretan en tres orientaciones: fortalecer la autonomía estratégica junto con una integración internacional activa y eficaz; renovar el modelo de crecimiento mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; y reformar las instituciones para mejorar la gestión pública y crear un entorno favorable a ciudadanos y empresas.



Reforzar la autonomía y la resiliencia económica



El premier Le Minh Hung subrayó que la resiliencia no consiste únicamente en superar las crisis, sino también en adaptarse, innovar y salir fortalecido de las perturbaciones. Dado el elevado grado de apertura de la economía vietnamita, el país está combinando medidas inmediatas con políticas de largo plazo para reforzar su capacidad de respuesta.



Entre las prioridades figuran mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar los principales equilibrios económicos y la seguridad energética y alimentaria, y mejorar los mecanismos de previsión y alerta temprana ante las perturbaciones externas.



Vietnam también acelera la reforma legislativa para eliminar obstáculos a la producción, los negocios y la inversión, modernizar la gobernanza y aprovechar las tecnologías y los datos en la gestión pública. En coordinación con la Asamblea Nacional, el Gobierno continuará perfeccionando el marco institucional para movilizar eficazmente los recursos nacionales e internacionales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Otra prioridad es desarrollar infraestructuras de transporte, energía y tecnología digital, así como promover el dominio de tecnologías avanzadas. El país busca reforzar los vínculos entre empresas nacionales, compañías con inversión extranjera e inversores internacionales, priorizando proyectos que aporten transferencia tecnológica y formación de recursos humanos y faciliten la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor globales.



Asimismo, pretende fortalecer la capacidad productiva nacional en sectores esenciales, como la alimentación y la energía, mejorar la gestión de riesgos y la prevención de desastres naturales, y adaptarse al cambio climático. La reforma educativa y la formación técnica también ocuparán un lugar destacado para responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.



En el ámbito internacional, Vietnam continuará diversificando sus relaciones, aprovechando los acuerdos de libre comercio y ampliando sus fuentes de capital, tecnología y suministro. El jefe de Gobierno aclaró que la autonomía no significa aislamiento, sino fortalecer la capacidad de decisión propia mediante una integración internacional profunda y eficaz.



Aspiraciones para 2035: tecnología, energía verde y agricultura sostenible



De cara a 2035, Vietnam aspira a convertirse en un centro emergente de tecnología digital, nuevas energías —especialmente verdes y limpias— y producción agrícola sostenible, además de consolidarse como un eslabón fiable de las cadenas de suministro y valor regionales y mundiales.



El primer ministro destacó como ventajas la ubicación geoestratégica del país, la estabilidad política, los fundamentos macroeconómicos, una amplia red de acuerdos de libre comercio y una población de más de 100 millones de habitantes. A ello se suman los recursos humanos, la capacidad de adaptación y el potencial de sectores como la agricultura, la economía marítima, los minerales estratégicos y las energías renovables.



Ante la reorientación de las inversiones mundiales hacia la digitalización, la transición ecológica y las tecnologías avanzadas, Vietnam busca aprovechar estas ventajas para atraer proyectos de calidad, incorporar tecnología y elevar su competitividad.



El jefe del Ejecutivo reafirmó que el país mantendrá una política exterior independiente y autónoma, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones. Vietnam aspira a ser un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional, sobre la base del derecho internacional, el respeto mutuo y el beneficio compartido.



El país está dispuesto a cooperar con todos los socios, preservar un entorno pacífico y estable para el desarrollo y contribuir a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.



De invertir en Vietnam a crecer junto con el país



Al dirigirse a los gobiernos, las empresas y los socios internacionales, el premier Le Minh Hung pidió renovar los enfoques de cooperación para pasar de la coordinación operativa al acompañamiento estratégico y de la búsqueda de oportunidades a la creación conjunta de nuevos motores de desarrollo.



Vietnam espera ampliar la cooperación en comercio, inversión, infraestructuras, ciencia y tecnología, así como promover marcos abiertos y sostenibles que beneficien tanto a las empresas como a la población.



A las compañías internacionales, el jefe de Gobierno las invitó a intensificar la transferencia tecnológica, compartir conocimientos de gestión, formar recursos humanos y participar en el desarrollo de industrias estratégicas. También destacó la importancia de vincular la actividad empresarial con la protección del medioambiente y la mejora de la calidad de vida.



En este sentido, afirmó que Vietnam no quiere ser únicamente un destino de inversión, sino un socio de desarrollo a largo plazo. Bajo el enfoque de pasar de “invertir en Vietnam” a “invertir junto con Vietnam”, invitó a las empresas extranjeras a colaborar con compañías nacionales, institutos de investigación y universidades para desarrollar tecnologías, formar profesionales y ampliar las redes de proveedores.



El Gobierno, por su parte, continuará perfeccionando las instituciones, desarrollando infraestructuras y mejorando la calidad de los recursos humanos, además de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores. También mantendrá el diálogo con las empresas y trabajará para resolver oportunamente sus dificultades conforme a la legislación.



El premier Le Minh Hung expresó su deseo de que el éxito de los inversores extranjeros avance junto con el desarrollo de Vietnam y los invitó a invertir conjuntamente en tecnología, personas y futuro, mediante relaciones sostenibles y mutuamente beneficiosas.



Al término del diálogo, el jefe de Gobierno presenció el anuncio de la asociación entre el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y el FEM, que abre una nueva etapa de cooperación entre ambas partes./.