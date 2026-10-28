Turismo

Vietnam busca reforzar su marca turística con promoción más estratégica

Vietnam apuesta por mercados prioritarios, campañas coordinadas y objetivos medibles para convertir la promoción turística en reservas, ingresos y crecimiento sostenible.

El sitio de ecoturismo comunitario de Pu Luong. (Foto: VNA)
El sitio de ecoturismo comunitario de Pu Luong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam necesita orientar su promoción turística hacia mercados prioritarios, objetivos concretos y una mayor coordinación entre el Estado, las localidades y las empresas para fortalecer su marca nacional y convertir la visibilidad internacional en reservas e ingresos.

Nuevos modelos de promoción

En los primeros nueve meses de 2026, Vietnam recibió unos 17,7 millones de visitantes internacionales, un 14,5% más que en el mismo período de 2025, mientras que el turismo nacional alcanzó alrededor de 126 millones de viajes, un aumento del 5,8%. Los ingresos turísticos se estimaron en 33,8 mil millones de dólares, un alza interanual del 10%, según la Autoridad Nacional de Turismo.

Además, el país ocupó el segundo lugar mundial en mejora del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) 2026 del Foro Económico Mundial (FEM) y fue distinguido como "Destino Líder de Asia" por octava vez en los Premios Mundiales del Turismo 2026.

Estos resultados se han visto favorecidos por la diversificación de productos, la mejora de las infraestructuras y los servicios, las políticas de visado y las campañas promocionales. Vietnam ha recurrido a embajadores turísticos, el cine y los canales digitales, además de intensificar las actividades en mercados como Japón, India, Rusia, Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la creciente competencia internacional exige pasar de la promoción general a campañas dirigidas a segmentos concretos, con productos y socios comerciales definidos que permitan generar reservas e ingresos.

Unificar esfuerzos y medir resultados

La coordinación entre las autoridades, las localidades y las empresas sigue siendo limitada, mientras que los recursos destinados a la promoción son escasos y discontinuos. La imagen turística nacional también necesita una identidad más coherente.

La Resolución No. 26-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave en la nueva era plantea establecer un programa nacional de promoción con mensajes unificados, vinculando la imagen turística con la cultura, el patrimonio, la población y el entorno de inversión. El Estado coordinará las campañas nacionales en colaboración con grandes empresas.

Nguyen Quoc Ky, presidente del Consejo de Administración de la empresa Vietravel, considera necesario pasar de promocionar destinos por separado a construir una marca nacional moderna y reconocible, mediante una estrategia continua en la que participen el Estado, las localidades y las empresas.

Por su parte, el doctor Nguyen Anh Tuan, director del Instituto de Economía Turística, propone definir los mercados prioritarios para 2026-2030 y establecer para cada uno productos, mensajes, socios de distribución e indicadores de evaluación. La promoción debe orientarse a resultados comerciales y contar con seguimiento posterior para convertir los contactos obtenidos en acuerdos y ofertas turísticas reservables.

En el ámbito de la conectividad aérea, Dang Quoc Thang, jefe de la sucursal de Vietnam Airlines en Quy Nhon, aboga por una coordinación permanente entre autoridades, aerolíneas, agencias de viajes y localidades. También propone concentrar recursos en mercados con potencial para establecer vuelos directos y reforzar la colaboración público-privada.

Una estrategia de promoción coherente, con objetivos medibles y una coordinación eficaz, permitiría a Vietnam ampliar sus mercados, fortalecer su marca turística y favorecer un crecimiento sostenible del sector./.

VNA
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