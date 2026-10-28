Ciudad Ho Chi Minh anuncia 12 proyectos de inversión por más de 13 mil millones de dólares

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh anunciaron hoy, en el marco del Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026), la aprobación de 12 proyectos de inversión, ya sea mediante la autorización de sus políticas de inversión o la concesión de certificados de registro de inversión, con un capital estimado de 13,58 mil millones de dólares.

Los proyectos abarcan los sectores portuario, logístico, desarrollo urbano, industrial y de alta tecnología. Entre los proyectos anunciados, el puerto internacional de transbordo de Can Gio destaca por ser el de mayor envergadura, con una inversión total de 4,923 mil millones de dólares. La iniciativa ocupará unas 571 hectáreas y contará con la participación de la Corporación Marítima de Vietnam (VIMC), la empresa Saigon Port y Terminal Investment Limited Holding S.A.

Según el plan, el puerto tendrá una capacidad de diseño de 4,8 millones de TEU en 2030 y de 16,9 millones de TEU en 2047. El certificado de registro de inversión inicial se emitió el 18 de septiembre de 2026. Se prevé completar al menos dos muelles para 2030, mientras que las demás instalaciones se desarrollarán en la segunda fase, con vistas a finalizar el proyecto en 2050.

En la zona portuaria de Cai Mep, el proyecto del puerto Cai Mep Gemadept - Terminal Link cuenta con una inversión de unos 643,1 millones de dólares, y una superficie de aproximadamente 120,78 hectáreas. Tendrá capacidad para manejar 25,6 millones de toneladas de mercancías al año y recibir buques de hasta 250 mil toneladas de peso muerto (DWT). Las autoridades municipales aprobaron la política de inversión y al inversor el 7 de septiembre de 2026.

Por su parte, el proyecto del puerto My Xuan 6 dispone de una inversión de unos 66,6 millones de dólares. Con una superficie de 20,76 hectáreas, contará con un muelle de 350 metros y una capacidad de diseño de 2,8 millones de toneladas anuales. Podrá recibir buques de carga general y graneleros de hasta 60 mil DWT. Se prevé que entre en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2028.

En el ámbito logístico, el proyecto Swift Logistics, desarrollado por TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapur), contempla una inversión de unos 987,4 millones de dólares. Sus actividades abarcan los servicios postales y de mensajería, la investigación de mercados y la consultoría de gestión. Se prevé comenzar a ejecutar sus objetivos operativos en el cuarto trimestre de 2026.

En el sector inmobiliario, el proyecto Ciudad Universitaria Internacional cuenta con una inversión total revisada de unos 6,612 mil millones de dólares, y ocupa 880 hectáreas en la comuna de Xuan Thoi Son, dentro de la zona urbana del noroeste de Ciudad Ho Chi Minh.

El proyecto busca desarrollar una ciudad universitaria internacional que integre educación, universidades, viviendas, comercio y servicios, entretenimiento, sanidad, deportes, parques y un parque tecnológico de la información.

Otro gran proyecto urbano es el Complejo Inteligente de la zona funcional 2A de la nueva zona urbana de Thu Thiem, desarrollado por Lotte Properties HCMC, con la participación de empresas del ecosistema Lotte y de Phat Dat Real Estate Development Corporation. La iniciativa cuenta con una inversión total de unos 2,292 mil millones de dólares, y una superficie de terreno de aproximadamente 74.513,4 metros cuadrados.

El proyecto prevé crear un centro financiero, comercial y de servicios integrados, así como una zona residencial multifuncional. También contempla completar varias vías y las infraestructuras técnicas de la zona.

La cartera de 12 proyectos refleja la distribución de las inversiones entre diversos sectores. Los puertos marítimos, el desarrollo urbano y la infraestructura de parques industriales concentran una parte significativa del capital, mientras que también se incorporan proyectos manufactureros y de tecnologías especializadas. Estas iniciativas permiten apreciar las orientaciones de Ciudad Ho Chi Minh para atraer inversiones, especialmente en el desarrollo de la infraestructura logística, la expansión urbana y el fortalecimiento de la capacidad productiva.

Según el Departamento de Finanzas municipal, la inversión total de la sociedad en Ciudad Ho Chi Minh alcanzó un valor estimado de 19,7 mil millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, un aumento del 10,2% respecto al mismo período de 2025.

Cabe destacar que la inversión extranjera directa (IED) registrada, incluidos los nuevos proyectos, los aumentos de capital y las aportaciones y adquisiciones de acciones, ascendió a unos 17,8 mil millones de dólares, equivalentes al 423,1% de la cifra registrada en el mismo período de 2025 y al 162,4% del objetivo anual de captación de IED./.