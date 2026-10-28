Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh prevé captar 2,7 mil millones de dólares

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) presentó a sus 10 primeros miembros, que prevén movilizar e invertir unos 2,7 mil millones de dólares hasta 2027 en infraestructuras, educación, energía, tecnología y servicios financieros.



La presentación tuvo lugar esta mañana, en el marco del Foro Económico de Otoño 2026, con la presencia del primer ministro Le Minh Hung.



Los 10 miembros iniciales son sociedades holding: EQuest Capital, Son Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Saigon Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, Bolsa de Productos Básicos IFC Vietnam, AG&P Holding Vietnam y Keppel Asset Management (Vietnam).



Estas empresas registran un capital social y compromisos de aportación por un total de 33,63 millones de dólares. Sin embargo, los 2,7 mil millones de dólares corresponden al capital que prevén captar e invertir, no a fondos ya desembolsados. Su materialización dependerá de la estructuración financiera, la ejecución de los proyectos y la participación de los inversores.



Entre los compromisos anunciados, Saigon Marina IFC prevé movilizar unos 816 millones de dólares para desarrollar infraestructuras tecnológicas y físicas del centro; AG&P Holding Vietnam, alrededor de 425 millones para la cadena de valor del gas natural licuado (GNL), la electricidad y los centros de datos, y EQuest Capital, unos 325 millones mediante un acuerdo de cooperación con Standard Chartered, sucursal de Nueva York, para infraestructuras educativas, especialmente en el área universitaria del suroeste de Ciudad Ho Chi Minh.



Por su parte, Son Kim Capital IFC prevé captar unos 275 millones de dólares para infraestructuras del centro, mientras que REE Energy Finance movilizará alrededor de 200 millones para proyectos de energías renovables.



Keppel Asset Management (Vietnam) estudia establecer plataformas de inversión conjunta con socios internacionales, con una capacidad potencial de captación de hasta mil millones de dólares, principalmente de terceros, para oportunidades en infraestructuras, bienes raíces, comercio y servicios.



La presentación corresponde al reconocimiento de las primeras sociedades holding. La incorporación y autorización de bancos, empresas de valores, fondos de inversión y otras entidades financieras se realizará gradualmente, conforme se aprueben las normas aplicables a las actividades sujetas a licencia.



El VIFC-HCMC trabaja en el perfeccionamiento de su marco jurídico y sus procedimientos de autorización, con prioridad para los fondos de inversión y la gestión de activos. Las orientaciones en preparación contemplan tres niveles de licencias para las sociedades de gestión de activos: asesoramiento de inversión y gestión de carteras; gestión de fondos privados y profesionales; y gestión de fondos públicos. El modelo toma como referencia centros financieros internacionales como Singapur, Dubái y Hong Kong (China).



El centro prevé completar y publicar en noviembre de 2026 los procedimientos y reglamentos para la incorporación de fondos de inversión. Las solicitudes de bancos, empresas de valores y otras entidades sujetas a condiciones específicas se recibirán y evaluarán según una hoja de ruta, una vez aprobadas las disposiciones correspondientes.



Inaugurado oficialmente el 11 de febrero de 2026, el VIFC-HCMC forma parte, junto con el centro de Da Nang, del modelo de Centro Financiero Internacional de Vietnam, desarrollado en dos localidades con orientaciones complementarias.



Su marco institucional se sustenta en la Resolución No. 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, el Decreto No. 323/2025/ND-CP, emitido por el Gobierno el 18 de diciembre de 2025, y el Reglamento de funcionamiento del Centro Financiero Internacional de Vietnam, promulgado mediante la Decisión No. 05/QD-HDDHTTTC del Consejo Ejecutivo, del 24 de julio de 2026.



El 11 de agosto de 2026, los responsables de los organismos ejecutivos del centro en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang emitieron la Decisión No. 01/QD-CQDH, que establece formularios unificados para registrar, reconocer, modificar y cancelar la condición de miembro.



En la siguiente etapa, la ampliación del ecosistema, el perfeccionamiento del sistema de licencias y el desarrollo de productos financieros serán fundamentales para atraer capital nacional e internacional. Los resultados dependerán de la capacidad del centro para convertir los compromisos anunciados en inversiones efectivas, dinamizar las transacciones y mejorar la asignación de recursos en la economía./.

VNA