Vietnam fortalece formación de recursos humanos marítimos de alta calidad

Hanoi (VNA) - Renovar la formación, fortalecer la cooperación con las empresas y mejorar la capacidad de dominar las tecnologías son requisitos urgentes para convertir a Vietnam en una potencia marítima.



Según los expertos, la escasez de trabajadores altamente especializados, la falta de correspondencia entre la formación y las necesidades del mercado, y las dificultades para atraer personal cualificado constituyen importantes obstáculos para el desarrollo de la economía marítima.



Actualmente, Vietnam cuenta con 13 instituciones educativas que imparten formación relacionada con los recursos humanos y la economía marítimos.



En 2026, se ofrecieron plazas en 44 programas de estudio, un 18,9% más que en 2025, mientras que el número de candidatos admitidos alcanzó los 5.153, un incremento del 16,1%.



Sin embargo, la escala de la formación sigue siendo reducida, y faltan los programas interdisciplinarios que combinan las ciencias marinas con el análisis de datos, la automatización, la economía y el derecho.



Las infraestructuras para las prácticas requieren grandes inversiones, pero están dispersas; además, el número de expertos es limitado y la formación aún no está estrechamente vinculada con las necesidades de los proyectos portuarios, energéticos, pesqueros y turísticos.



En la Universidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Hanoi, la especialidad de gestión de recursos marinos se imparte de forma piloto desde 2013, con entre 50 y 62 estudiantes por promoción. Sin embargo, la falta de correspondencia entre la clasificación de las titulaciones y los requisitos relativos a las especialidades y sus códigos en los procesos de contratación dificulta que los graduados encuentren empleo en los organismos estatales encargados de la gestión de los mares y las islas.



En la provincia de Quang Ninh, pese a que el 87,5% de la fuerza laboral había recibido formación a finales de 2025, la provincia sigue careciendo de personal altamente cualificado en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales marinas, la gestión de datos y la logística.



El sector turístico necesita directivos de alto nivel y trabajadores con dominio de idiomas extranjeros, mientras que los servicios marítimos también sufren una escasez de técnicos especializados en reparación y mantenimiento de buques.



Según Vu Nam Phong, subdirector de la Subdirección de Mares, Islas, Pesca y Vigilancia Pesquera de Quang Ninh, la previsión de las necesidades de recursos humanos carece de coordinación, algunas profesiones técnicas no atraen suficientes estudiantes y la participación empresarial en la formación sigue siendo limitada.



En la provincia de Ca Mau, la transición hacia una economía marítima basada en tecnologías avanzadas también exige mejorar la cualificación laboral.



Pham Van Muoi, subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, precisó que una parte de los trabajadores sigue dependiendo principalmente de la experiencia práctica y presenta limitaciones en competencias digitales, acceso a nuevas tecnologías y gestión moderna de la producción.



Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, Vietnam necesita crear organizaciones de investigación con equipos sólidos de expertos, infraestructuras modernas y capacidad para dominar los datos y las tecnologías. El objetivo de establecer entre dos y tres organizaciones de investigación marítima con un nivel equiparable al de los países líderes de la ASEAN debe considerarse un indicador de la capacidad nacional.



El Ministerio de Educación y Formación propone desarrollar la formación en cuatro ámbitos: ciencias del mar y los océanos; ingeniería y energía; biología y productos alimentarios marinos; y economía y gestión marítimas. Los programas deben integrar conocimientos sobre datos, inteligencia artificial, idiomas extranjeros y derecho internacional, además de fomentar el uso compartido de buques de investigación, laboratorios e instalaciones para las prácticas.



El profesor asociado y doctor Pham Van Thuan, vicerrector de la Universidad Marítima de Vietnam, propuso establecer mecanismos específicos para las instituciones especializadas en formación marítima, incluidas ayudas para las tasas de matrícula en especialidades prioritarias, un aumento de las becas e inversiones en infraestructuras para las prácticas y la investigación.



También destacó la necesidad de vincular la formación con las necesidades de contratación y garantizar estándares internacionales en idiomas extranjeros y competencias profesionales.



A partir de la experiencia de Quang Ninh, Vu Nam Phong propuso impulsar el modelo de cooperación entre el Estado, las instituciones educativas y los empleadores, con la participación directa de las empresas en la elaboración de los programas, la organización de las prácticas y la contratación.



Por su parte, Pham Van Muoi señaló que Ca Mau debe intensificar los cursos de corta duración, la formación en el puesto de trabajo, el reciclaje profesional y la capacitación para el cambio de ocupación de los trabajadores costeros, a fin de mejorar su acceso a las tecnologías, generar empleo y garantizar medios de vida sostenibles./.

VNA