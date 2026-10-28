Vietnam y República Dominicana buscan reforzar la cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Hong, recibió hoy a una delegación de alto nivel del Movimiento de la Izquierda Unida (MIU) de la República Dominicana, encabezada por su secretario general, Miguel Mejía, que realiza una visita de trabajo a Vietnam.



En el encuentro, Nguyen Thi Hong expresó su confianza en que la visita del dirigente y de la delegación del MIU contribuirá a consolidar la confianza política entre ambos partidos y países, así como a generar un nuevo impulso para profundizar la cooperación bilateral de manera sustancial y eficaz en diversos ámbitos.



También valoró el profundo afecto y las contribuciones positivas de Miguel Mejía al fortalecimiento de las relaciones entre ambos partidos y países a lo largo de los últimos años. En particular, destacó los esfuerzos del dirigente para promover la presencia diplomática de la República Dominicana en Vietnam, lo que ha contribuido a abrir nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones.



Afirmó que Vietnam siempre recuerda la solidaridad, el apoyo y la ayuda del pueblo dominicano durante la lucha por la liberación del Sur y la reunificación nacional, así como en la actual labor de construcción y defensa de la Patria.



Asimismo, expresó su reconocimiento por el afecto del pueblo dominicano hacia el Presidente Ho Chi Minh y señaló que los vínculos de amistad entre ambos países, cuyos cimientos sentaron Ho Chi Minh y el líder dominicano Juan Bosch, han sido preservados, fortalecidos y desarrollados por sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambas naciones.



Al destacar que Vietnam considera la cooperación parlamentaria uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, informó que la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura de ha constituido el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-República Dominicana. Esta iniciativa contribuirá a estrechar los vínculos y promover la cooperación entre ambos parlamentos y países, así como entre sus localidades y pueblos.



Expresó su deseo de que Miguel Mejía siga aprovechando el papel del MIU para impulsar la cooperación parlamentaria y facilitar el funcionamiento eficaz de los respectivos grupos parlamentarios de amistad, a fin de que actúen como puente para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y la República Dominicana.



La vicepresidenta del Parlamento también valoró positivamente la propuesta del secretario general del MIU de promover una cooperación práctica y eficaz entre las localidades de ambos países. Consideró que esta constituye una importante vía de colaboración para impulsar el desarrollo socioeconómico de ambas naciones sobre la base de la confianza política entre los dos partidos.



Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, con el objetivo de lograr un crecimiento rápido y sostenible. En este proceso, la Asamblea Nacional se centra en renovar su enfoque legislativo, perfeccionar el marco institucional, eliminar obstáculos y movilizar recursos, así como crear un entorno jurídico transparente y favorable para que la población, las empresas y los socios internacionales amplíen la cooperación y las inversiones.



Nguyen Thi Hong manifestó su deseo de que ambas partes continúen intensificando los intercambios de delegaciones de todos los niveles, mantengan los contactos entre sus dirigentes y parlamentarios, aprovechen eficazmente los grupos parlamentarios de amistad e incrementen el intercambio de información y experiencias legislativas. Asimismo, abogó por impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión en consonancia con las excelentes relaciones político-diplomáticas entre ambos países.



Además, expresó su confianza en que, gracias a la tradición de solidaridad y amistad y a los esfuerzos de sucesivas generaciones de dirigentes de ambos partidos, las relaciones entre el Partido Comunista de Vietnam y el MIU seguirán consolidándose y desarrollándose, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre Vietnam y la República Dominicana, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo.



Por su parte, Miguel Mejía compartió las buenas impresiones que le ha dejado su regreso a Vietnam y expresó su esperanza de que el encuentro contribuya a estrechar las relaciones entre la República Dominicana y Vietnam, así como entre el MIU y el Partido Comunista de Vietnam.



El dirigente dominicano manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y con una nueva visión de desarrollo, el pueblo vietnamita seguirá cosechando importantes logros y conducirá al país hacia un desarrollo vigoroso en esta nueva era.



Miguel Mejía manifestó su deseo de que ambas partes continúen intensificando los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y de otros niveles a través de los canales partidista, estatal y parlamentario, así como los intercambios pueblo a pueblo.



También destacó la importancia de aprovechar la cooperación parlamentaria para impulsar las relaciones bilaterales y crear condiciones favorables para el comercio y la inversión entre ambos países./.

VNA