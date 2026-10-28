Líder vietnamita pide a Ciudad Ho Chi Minh acelerar la ejecución y resolver problemas pendientes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó a Ciudad Ho Chi Minh a reforzar su autonomía, acelerar la ejecución de las tareas y resolver los problemas pendientes con responsabilidades y plazos concretos, durante una reunión celebrada hoy con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido municipal.



El encuentro abordó la aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones estratégicas del Buró Político, así como el desarrollo socioeconómico y la meta de crecimiento de dos dígitos en 2026.



Según Le Quoc Phong, subsecretario permanente del Comité del Partido municipal, el producto interno bruto regional (PIBR) creció un 9,06% en los primeros nueve meses del año y un 9,86% en el tercer trimestre. La ciudad aspira a crecer un 10,2% en 2026, alcanzar un crecimiento del 12,3% en el cuarto trimestre, recaudar unos 38,7 mil millones de dólares y desembolsar el 100% de la inversión pública prevista.



El secretario general y presidente To Lam reconoció los esfuerzos de las autoridades, las empresas y la población, pero advirtió que la volatilidad económica mundial, los cambios en las cadenas de suministro y los avances de la inteligencia artificial y la automatización exigen mejorar la capacidad de previsión y respuesta. La ciudad debe preparar escenarios para 2027 y mantener sus objetivos a largo plazo en productividad, tecnología, recursos humanos y calidad de vida.



El dirigente pidió revisar las tareas retrasadas, definir responsables y plazos, resolver de forma proactiva los asuntos de competencia municipal y presentar propuestas concretas sobre aquellos que excedan sus atribuciones. También instó a consolidar el modelo de gobierno de dos niveles, simplificar los trámites y evaluar a los funcionarios según sus resultados y el grado de satisfacción ciudadana con su labor.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Para cumplir los objetivos económicos, la urbe debe concentrar recursos en proyectos prioritarios, acelerar la inversión pública y reasignar los fondos de las obras retrasadas. Asimismo, deberá agilizar los procedimientos y la liberación de terrenos para los proyectos previstos en 2027, mejorar la gestión de los activos públicos y mantener un diálogo efectivo con las empresas para resolver sus dificultades.



En materia de inversión extranjera directa, el líder subrayó la importancia de acelerar la ejecución de los proyectos, promover la transferencia tecnológica y formar recursos humanos, además de desarrollar proveedores nacionales. El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh debe priorizar la captación de capital para infraestructuras, producción, innovación y pequeñas y medianas empresas.



También pidió reorganizar el espacio urbano tras la fusión territorial, mejorar las conexiones de transporte y acelerar el ferrocarril urbano, integrado con autobuses y otros medios de desplazamiento. Para combatir las inundaciones, instó a combinar las obras técnicas con la protección de los espacios de almacenamiento de agua y reforzar la coordinación regional en transporte, medio ambiente y cadenas de suministro.



En ciencia y tecnología, la ciudad debe vincular universidades, centros de investigación y empresas para aplicar soluciones a problemas concretos de producción, logística, salud y gestión urbana. También deberá ayudar a las pequeñas y medianas empresas a modernizar sus procesos y adoptar nuevas tecnologías, al tiempo que adapta la formación profesional a las necesidades del mercado laboral.



El secretario general y presidente To Lam destacó que el desarrollo debe mejorar las condiciones de vida de la población. Pidió ampliar la oferta de viviendas asequibles y de alquiler para trabajadores y personas de bajos ingresos, mejorar la atención sanitaria primaria y garantizar suficientes escuelas, aulas y docentes en las zonas de rápido crecimiento.



Asimismo, instó a apoyar a los trabajadores en riesgo de perder su empleo, especialmente a los mayor edad y con escasas competencias, y a los jóvenes que no trabajan ni estudian ni reciben formación profesional.



La ciudad debe continuar resolviendo los problemas de tráfico, inundaciones, contaminación y seguridad alimentaria, así como preparar medidas de apoyo para trabajadores, personas pobres y familias beneficiarias de políticas sociales durante el Tet (Año Nuevo Lunar) de 2027. También deberá garantizar el abastecimiento y la estabilidad de los precios.



En cuanto a la construcción del Partido, el dirigente pidió preservar la unidad, definir claramente las responsabilidades y combatir la corrupción, el despilfarro y las irregularidades, especialmente en la gestión del suelo, la inversión y las licitaciones. Instó a proteger a los funcionarios que actúen correctamente en beneficio del interés común y sancionar a quienes abusen de sus funciones o eludan responsabilidades.



Propuso poner a prueba un mecanismo para evaluar la implementación de las resoluciones aprobadas por los órganos centrales del Partido y el Buró Político en 2025 y 2026. También pidió a los ministerios y organismos competentes coordinarse para resolver los asuntos pendientes y unificar criterios.



Tras la reunión, las autoridades municipales deberán concretar las prioridades para los últimos meses de 2026 y preparar las condiciones para el crecimiento de 2027, con un seguimiento estricto de los avances y la eliminación oportuna de los obstáculos./.