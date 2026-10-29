Khanh Hoa atrae inversión extranjera hacia industria de alta tecnología

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa intensifica la captación de inversión extranjera directa (IED), con prioridad para los proyectos de alta tecnología y aquellos capaces de integrarse profundamente en las cadenas de valor mundiales, con el objetivo de mantener un crecimiento de dos dígitos, fortalecer la capacidad productiva y acelerar la transformación de su estructura económica.



Esta orientación se enmarca en la aplicación de la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, que promueve proyectos con tecnologías avanzadas, una gestión moderna y una mayor participación en las cadenas de valor globales.



Desarrollo industrial y cadenas de suministro



La Zona Económica de Van Phong se está convirtiendo en un polo estratégico para atraer inversiones industriales a Khanh Hoa, gracias a sus ventajas portuarias y sus conexiones internacionales. Entre los sectores con mayor potencial figuran la construcción naval y las industrias auxiliares.



En el Parque Industrial de Ninh Thuy, la empresa surcoreana Miboo Heavy Industries desarrolla un proyecto de fabricación de bloques y estructuras para la construcción naval, con una inversión total de 20,3 millones de dólares, una superficie de 12,7 hectáreas y una capacidad de producción anual de 30.000 toneladas.



La fábrica producirá estructuras destinadas a la construcción de nuevos buques, contribuyendo a fortalecer los vínculos dentro de la cadena de suministro de la industria naval.



Nguyen Van Trai, director ejecutivo de la planta, señaló que las autoridades locales han prestado apoyo durante los procedimientos de inversión. Se prevé que el proyecto alcance una tasa de localización superior al 70%, emplee a numerosos trabajadores vietnamitas cualificados y contribuya a mejorar la eficiencia productiva de sus socios.



Otro proyecto destacado de IED es HD Hyundai Vietnam Shipbuilding (HVS), empresa surcoreana que opera en Khanh Hoa desde hace aproximadamente 30 años. Actualmente, cuenta con más de 5.000 trabajadores, de los cuales unos 3.000 son empleados directos y más de 2.000 pertenecen a empresas contratistas.



Cada año, la compañía contribuye con más de 700 millones de dólares al valor de las exportaciones de la provincia.



Jin Sang Ho, director general de HVS, afirmó que la empresa continuará mejorando su capacidad productiva y reforzando la cooperación con socios vietnamitas, con el propósito de contribuir al desarrollo de la industria naval y de la economía local.



Captación de inversiones en alta tecnología



Durante el período 2026-2030, Khanh Hoa se propone captar alrededor de 500 millones de dólares en capital de IED registrado y alcanzar un volumen acumulado de 900 millones de dólares en capital efectivamente desembolsado.



La provincia también busca atraer centros de investigación y desarrollo (I+D), innovación, centros de datos y centros regionales de operaciones. La selección de proyectos deberá ajustarse a la planificación provincial y las orientaciones de desarrollo de la Zona Económica de Van Phong.



En el sector de alta tecnología, la empresa estadounidense Hememics Biotechnologies, la empresa Viet Khanh y otros inversores están desarrollando un proyecto para construir una fábrica de grafeno y biochips en el Complejo Industrial de Trang E 2, comuna de Suoi Dau. El proyecto abarca más de 14.400 metros cuadrados y cuenta con una inversión total aproximada de 15 millones de dólares.



Según el plan previsto, la primera fase concluirá con la construcción, instalación de equipos y puesta en funcionamiento de la fábrica en el segundo trimestre de 2027. La segunda fase se centrará en ampliar la producción, mejorar los procesos e intensificar las actividades de I+D.



La planta producirá grafeno, un material destinado a componentes electrónicos y sensores biológicos, además de biochips, chips sensores y equipos especializados de medición.



La tecnología será transferida por el socio estadounidense y, posteriormente, se investigará, perfeccionará y adaptará progresivamente a las capacidades productivas nacionales para impulsar su localización en Vietnam.



El doctor David Ho, fundador y director científico de Hememics Biotechnologies, consideró que dominar la tecnología del grafeno podría otorgar a Vietnam ventajas en el desarrollo de nuevas tecnologías. Entre sus posibles aplicaciones figuran las baterías de almacenamiento energético, la energía solar y los sensores biológicos para el sector sanitario./.

VNA