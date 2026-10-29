Comercio de Vietnam se abre a nuevas oportunidades

Hanoi (VNA) - El comercio mundial sigue marcado por la volatilidad y la incertidumbre, pero las perspectivas exportadoras de Vietnam siguen siendo favorables gracias al fortalecimiento de su capacidad productiva, el aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la ampliación de su red de tratados de libre comercio (TLC).



Nuevas oportunidades



Tras 14 años de negociaciones, Vietnam y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) firmaron a mediados de octubre de 2026 el TLC entre ambas partes (VEFTA), que abre nuevas perspectivas para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación con mercados desarrollados.



Según Le Hang, secretaria general adjunta de la Asociación de Procesamiento y Exportación de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), aunque las exportaciones vietnamitas de productos del mar a los cuatro mercados de la AELC todavía son limitadas, el acuerdo facilitará los intercambios comerciales y ampliará la cooperación en los ámbitos de la explotación, el procesamiento y la aplicación de tecnologías pesqueras.



Suiza destaca como un mercado potencial por su elevado poder adquisitivo y su demanda de productos de calidad, con trazabilidad y obtenidos mediante métodos sostenibles. El camarón ecológico, especialmente el criado en manglares, así como el pangasius, el atún procesado y otros productos del mar de mayor valor añadido, ofrecen oportunidades para ampliar las exportaciones vietnamitas.



El VEFTA también permitirá atraer inversiones, acceder a nuevas tecnologías y participar en segmentos de mayor valor de las cadenas de producción. Cuando entre en vigor, se prevé que los aranceles de importación del salmón noruego, tanto entero como en filetes, bajen del 10% y el 15%, respectivamente, al 0%, lo que también beneficiará a los consumidores vietnamitas.



Hasta el 15 de octubre de 2026, las exportaciones de Vietnam alcanzaron los 463.700 millones de dólares, un 25,9% más que en el mismo período del año anterior. El comercio exterior totalizó 945.000 millones de dólares, con un incremento del 31,4%, superando ya los 930.000 millones registrados en todo 2025.



Según Le Hoang Tai, subdirector del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, la relocalización de la producción y la reestructuración de las cadenas de suministro mundiales están creando condiciones favorables para que las empresas vietnamitas se integren más profundamente en las redes internacionales de producción, especialmente en los sectores de la electrónica, la maquinaria, los componentes, los textiles y la madera.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Con 17 acuerdos de libre comercio en vigor y una base macroeconómica estable, Vietnam tiene la oportunidad de dejar atrás el modelo de producción basado principalmente en la subcontratación y convertirse en un centro de fabricación y suministro con mayor valor añadido.



Las inversiones en electrónica, inteligencia artificial (IA) y semiconductores también están reforzando su capacidad industrial de alta tecnología. Se estima que las exportaciones de productos electrónicos podrían alcanzar los 250.000 millones de dólares en 2026.



Además de consolidar sus mercados tradicionales, Vietnam busca ampliar sus relaciones comerciales con Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Esta diversificación permitirá a las empresas encontrar nuevos destinos para sus productos y reducir su dependencia de unos pocos mercados principales.



Fortalecer la base productiva



Aunque los productos vietnamitas tienen una presencia cada vez mayor en los mercados internacionales, las exigencias en materia de protección ambiental, emisiones, trazabilidad de las materias primas y responsabilidad en las cadenas de suministro plantean nuevos desafíos.



Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que las empresas tendrán dificultades para mantener su competitividad si se limitan a las actividades de procesamiento y ensamblaje sin mejorar sus capacidades tecnológicas ni cumplir las normas internacionales.



Los productos con origen verificable, materias primas sostenibles y procesos de producción energéticamente eficientes tendrán mayores posibilidades de acceder a los mercados más exigentes, precisó.



Peter James Opdahl, presidente de Ito Group Holdings Pte. Ltd., afirmó que el grupo eligió Vietnam como centro de producción en 2012 y actualmente construye una nueva fábrica de 12.000 metros cuadrados en la Zona de Procesamiento para la Exportación de Linh Trung, en Ciudad Ho Chi Minh. La planta estará especializada en la fabricación de equipos destinados a diversos sectores industriales.



Según Opdahl, para atraer más proyectos de alta calidad, Vietnam debe seguir perfeccionando su ecosistema industrial, reforzar la capacidad de suministro de las empresas nacionales y formar más personal técnico cualificado. La cooperación entre compañías nacionales e internacionales no solo generará oportunidades de negocio, sino que también contribuirá a fortalecer la industria y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.



Los TLC impulsan las exportaciones



Vietnam ha firmado 18 acuerdos de libre comercio, de los cuales 17 están en vigor y uno está pendiente de ratificación, lo que le permite ampliar sus vínculos comerciales con alrededor de 70 mercados de todo el mundo.



Gracias a estos acuerdos, las exportaciones vietnamitas a numerosos mercados mantienen un crecimiento de dos dígitos. En 2025, Vietnam registró un superávit comercial de unos 38.500 millones de dólares con la Unión Europea (UE). En los primeros nueve meses de 2026, el superávit alcanzó los 36.000 millones de dólares, un 23,5% más que en el mismo período del año anterior.



Durante ese mismo período, las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos sumaron 140.000 millones de dólares, un aumento del 24,2%; a China, cerca de 66.000 millones, un 32,9% más; a la ASEAN, 34.400 millones, un 20,6% más; a Corea del Sur, 25.500 millones, un 19% más; y a Japón, 23.000 millones, un incremento del 18%.



De mantenerse esta tendencia, el comercio exterior de Vietnam podría alcanzar los 1,2 billones de dólares en 2026, consolidando la posición del país entre las 15 principales economías comerciales del mundo./.