Vietnam busca posicionarse en las cadenas globales de producción

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam necesita fortalecer proactivamente sus capacidades internas, conectar las infraestructuras con la tecnología, la producción con las finanzas y la inversión internacional con las empresas nacionales para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y participar más profundamente en la creación de valor dentro de las redes globales de producción.

En el Foro Económico de Otoño 2026, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang señaló que la economía mundial está experimentando una profunda reestructuración debido a los conflictos geopolíticos, los avances tecnológicos y la doble transición.

Las cadenas de suministro se reorganizan hacia una mayor diversificación, regionalización y resiliencia. En este contexto, las decisiones de inversión ya no dependen únicamente de los costos, sino también de la seguridad, la flexibilidad, la tecnología y los vínculos estratégicos a largo plazo.

Según el vicepremier, Vietnam no puede limitarse a recibir pasivamente las oportunidades, sino que debe desarrollar un entorno, mecanismos y capacidades que le permitan participar más activamente, junto con sus socios internacionales, en las cadenas de valor.

Las cuatro orientaciones prioritarias son desarrollar los recursos humanos, la tecnología y la gestión; perfeccionar un marco institucional estable, transparente y previsible; reforzar la conectividad y la cooperación internacional; y movilizar eficazmente capital verde y tecnología vinculados a la mejora de las cadenas de valor y a una mayor integración de las empresas nacionales.

Devendra Jain, responsable del grupo de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Vanguardia del Foro Económico Mundial (WEF), consideró que Vietnam debe avanzar desde una economía simplemente conectada hacia una economía de conectividad inteligente.

La competitividad no depende únicamente de las fábricas, los puertos y las carreteras, sino también de la capacidad de coordinar eficazmente estas infraestructuras mediante datos e inteligencia artificial (IA).

Para Ciudad Ho Chi Minh, el experto propuso desarrollar sistemas que conecten fábricas, servicios logísticos, almacenes y puertos, así como infraestructuras inteligentes compartidas que permitan a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, acceder a tecnologías como el 5G, la IA y los gemelos digitales.

Dado que los costos logísticos de Vietnam equivalen aproximadamente al 16-17% del Producto Interno Bruto (PIB), mejorar la coordinación del transporte y aplicar la IA podría contribuir a elevar la competitividad.

Devendra Jain, responsable del grupo de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Vanguardia del Foro Económico Mundial (Fuente: VNA)

Desde la perspectiva financiera, Denis Depoux, director ejecutivo global de Roland Berger, indicó la necesidad de conectar los flujos de capital dirigidos a la tecnología digital y la IA con las necesidades de financiación a largo plazo para infraestructuras, energía, producción y logística.

Solicitó desarrollar el mercado de bonos corporativos, mejorar las calificaciones crediticias de los proyectos, movilizar nuevamente capital a partir de activos de infraestructura ya terminados y posicionar a Ciudad Ho Chi Minh y sus alrededores como un centro financiero al servicio de las cadenas de suministro.

También recalcó que la producción con bajas emisiones se está convirtiendo en un requisito competitivo, especialmente para las exportaciones destinadas a Europa.

Joseph Low, representante principal del grupo Keppel en Vietnam, enfatizó el deseo de colaborar con el Gobierno y sus socios para desarrollar plataformas de inversión, movilizar capital y conectar a las pequeñas y medianas empresas vietnamitas con las redes globales.

Las intervenciones del foro pusieron de relieve que integrar infraestructuras, tecnología, financiación y capacidades empresariales nacionales constituye una condición fundamental para que Vietnam aproveche las oportunidades derivadas de la reestructuración de las cadenas de suministro, aumente la productividad y avance hacia actividades productivas con mayor valor añadido./.