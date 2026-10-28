Vietnam y Belarús impulsan la cooperación integral

Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a la tradicional amistad con Belarús y valora el apoyo brindado por el pueblo belaruso durante la lucha por la independencia nacional, así como en la actual etapa de construcción y desarrollo del país

Así lo afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, durante conversaciones con su homólogo de Belarús, Maxim Ryzhenkov, con motivo de la visita oficial de este último a Vietnam.

En la cita, el canciller vietnamita destacó los avances positivos en las relaciones bilaterales, especialmente tras la visita de Estado a Belarús del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en mayo de 2025, y el establecimiento de la Asociación Estratégica entre ambos países.

Por su parte, Maxim Ryzhenkov felicitó a Vietnam por sus logros en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional, y apreció el creciente papel y prestigio del país.

Señaló que Belarús considera a Vietnam uno de sus socios importantes en el Sudeste Asiático y expresó su deseo de intensificar los intercambios de delegaciones de todos los niveles, ampliar la cooperación parlamentaria y local, fortalecer los vínculos empresariales y promover los intercambios entre los pueblos.

En el ámbito político-diplomático, ambos ministros acordaron mantener los intercambios de delegaciones y los contactos periódicos, especialmente de alto nivel, reforzar el papel coordinador de ambos ministerios de Relaciones Exteriores y aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados.

Asimismo, se comprometieron a coordinar la organización de las actividades conmemorativas del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1992-2027) y del 70.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh a Belarús (1957-2027).

En materia económico-comercial, ambas partes reconocieron que los resultados de la cooperación aún no corresponden al potencial existente.

Coincidieron en impulsar el comercio bilateral, diversificar la estructura de los intercambios y aprovechar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática.

El canciller vietnamita propuso fortalecer los vínculos empresariales y las actividades de promoción comercial y de inversiones, mientras que Maxim Ryzhenkov sugirió estudiar la creación de centros de promoción comercial y de inversiones en ambos países para facilitar el acceso de las empresas a sus respectivos mercados.

Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en defensa y seguridad, educación y formación, turismo, cultura, ciencia, tecnología e innovación, así como fomentar los intercambios de estudiantes y profesores, la investigación conjunta y las actividades de intercambio entre los pueblos.

Los ministros también valoraron la apertura de rutas aéreas de Belarús que conectan Minsk con Cam Ranh y Phu Quoc, por su contribución al aumento del turismo bilateral.

Respecto a las cuestiones regionales e internacionales, coincidieron en reforzar las consultas y la coordinación en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, y considerar el apoyo mutuo en organizaciones y mecanismos internacionales.

Antes de las conversaciones, ambos ministros firmaron el Plan de Cooperación entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Vietnam y Belarús para el período 2027-2029, destinado a fortalecer la coordinación en la implementación de los acuerdos de alto nivel e impulsar la Asociación Estratégica bilateral.

Con motivo de la visita, Maxim Ryzhenkov invitó a Le Hoai Trung a realizar una visita oficial a Belarús en 2027, invitación que el ministro vietnamita aceptó./.