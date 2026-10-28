Premier vietnamita propone impulsar la cooperación económica con Belarús

Hanoi (VNA)– El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy fortalecer la conexión de mercados e impulsar la cooperación económico-comercial y de inversión entre su país y Belarús, con el fin de desarrollar de manera sustancial y eficaz la tradicional amistad y la Asociación Estratégica bilateral.

Al recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Belarús, Maxim Ryzhenkov, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam del 28 al 30 de octubre de 2026, el premier afirmó que la visita constituye una oportunidad para revisar la implementación de la cooperación bilateral y preparar los próximos intercambios de alto nivel.

Asimismo, destacó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Belarús, socio estratégico que ocupa una posición especialmente importante en el desarrollo de los vínculos con los países amigos tradicionales.

Tras valorar los resultados positivos de la cooperación bilateral, el premier propuso que ambos ministerios de Relaciones Exteriores refuercen su función coordinadora y apoyen a los ministerios, sectores, localidades y empresas de los dos países en la búsqueda de socios y en la implementación eficaz de los acuerdos, programas y proyectos de cooperación.

Por su parte, Maxim Ryzhenkov agradeció la cálida y cordial acogida de Vietnam y afirmó que el presidente Aleksandr Lukashenko, el Gobierno y el pueblo de Belarús desean seguir desarrollando las relaciones de amistad y la cooperación sustantiva con Vietnam.

Al informar sobre los resultados de sus conversaciones con su homólogo vietnamita, Le Hoai Trung, Ryzhenkov indicó que ambas partes analizaron la cooperación entre sus respectivos ministerios y acordaron las orientaciones y los ámbitos prioritarios para el próximo período.

Recalcó que las relaciones bilaterales han registrado avances positivos gracias a las directrices de los gobiernos y a los esfuerzos de los organismos competentes de ambos países.

Por otro lado, reafirmó la voluntad de Belarús de mantener una estrecha coordinación con Vietnam tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.

En esta ocasión, ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de todos los niveles y por diversos canales para consolidar la confianza política e impulsar la cooperación en economía y comercio, inversión, educación y formación, cultura y artes, ciencia y tecnología, e intercambios entre los pueblos.

También acogieron favorablemente la apertura de vuelos directos y coincidieron en promover la difusión de información sobre la cultura, la historia, los pueblos y los destinos turísticos de ambos países, con el fin de fomentar el turismo bilateral y fortalecer el entendimiento mutuo.

El jefe del Gobierno vietnamita respaldó la propuesta de estudiar la creación de centros de promoción comercial y de inversiones de cada país en el otro, con el objetivo de conectar mercados y presentar productos y oportunidades de negocio. Ambas partes también acordaron coordinar las actividades conmemorativas del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1992-2027) y del 70.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh a Belarús (1957-2027).

El primer ministro pidió a Belarús que siga facilitando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita pueda vivir, estudiar y trabajar de manera estable, contribuir al desarrollo del país y servir de puente para fortalecer la amistad bilateral.

Con motivo del encuentro, Le Minh Hung transmitió sus saludos al presidente Aleksandr Lukashenko y al primer ministro Aleksandr Turchin. Por su parte, Maxim Ryzhenkov trasladó al jefe del Gobierno vietnamita los saludos y la invitación a visitar Belarús formulados por los dirigentes de ese país./.