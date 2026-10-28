Política

Premier vietnamita revisa los preparativos para Año APEC 2027

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió una reunión para evaluar los avances y acelerar los preparativos del Año APEC 2027, uno de los principales acontecimientos diplomáticos del país hasta 2030.

El primer ministro Le Minh Hung preside una reunión sobre los preparativos para el Año APEC Vietnam 2027. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung preside una reunión sobre los preparativos para el Año APEC Vietnam 2027. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión para evaluar los avances en los preparativos del Año APEC 2027.

Asistieron a la reunión los miembros del Buró Político: Pham Gia Tuc, viceprimer ministro permanente y presidente del Comité Nacional de APEC 2027, y Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de dicho comité, así como dirigentes de ministerios y organismos competentes.

Vietnam ha organizado con éxito el Año APEC en dos ocasiones, en 2006 y 2017. La edición de 2027 constituye uno de los principales acontecimientos diplomáticos del país de aquí a 2030 y exige una preparación integral, metódica y coordinada al más alto nivel.

Tras escuchar los informes y las opiniones presentados durante la reunión, el premier Le Minh Hung valoró positivamente la iniciativa, la urgencia y la determinación con que los subcomités, ministerios, organismos y autoridades locales están llevando a cabo las tareas relacionadas con los contenidos del evento, las infraestructuras y la logística, el protocolo, la comunicación y las actividades culturales, la seguridad, la sanidad, así como la movilización de recursos. Hasta la fecha, numerosas tareas se han completado, en lo fundamental, conforme al calendario previsto.

El jefe de Gobierno subrayó que la celebración exitosa del Año APEC 2027, especialmente de la Semana de Líderes Económicos, permitirá a Vietnam dejar una huella destacada en el foro y ante la comunidad internacional. Asimismo, brindará una oportunidad para movilizar recursos internacionales en apoyo al desarrollo socioeconómico del país, las localidades y el sector empresarial.

El premier Le Minh Hung pidió que los preparativos se desarrollen conforme a un calendario concreto y claramente definido. Asimismo, insistió en que la logística y el protocolo deben garantizar la calidad, la eficacia y la practicidad, al tiempo que se promueve el ahorro y se evita cualquier forma de despilfarro.

En cuanto a las actividades de comunicación y cultura previstas para 2027, el premier instó al subcomité encargado de estas áreas a acelerar la finalización de las tareas pendientes, especialmente las relacionadas con la participación de la delegación vietnamita de alto nivel en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026, que se celebrará en China, y con el traspaso a Vietnam de la responsabilidad de ejercer la presidencia de APEC en 2027./.

VNA
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APEC 2027

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