Comisión de Control Disciplinario propone sancionar contra exfuncionarios de Cao Bang

Hanoi, 28 oct (VNA) – La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso hoy al Secretariado del Comité Central del Partido la imposición de medidas disciplinarias contra Trinh Truong Huy, exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Cao Bang, y Nguyen Ngoc Thu, exdirectora del Departamento provincial de Educación y Formación, por graves infracciones.



Trinh Truong Huy es miembro de la célula del Partido de Investigación y Asuntos Generales II, adscrita a la organización del Partido en la Oficina del Comité Popular de Cao Bang. También fue miembro del Comité Provincial del Partido durante el mandato 2020-2025 y vicepresidente del Comité Popular provincial en el periodo 2021-2026.



Por su parte, Nguyen Ngoc Thu es miembro del Comité Provincial del Partido e integrante del equipo de investigación especializada encargado de asesorar al Buró Ejecutivo de dicho comité. Anteriormente, fue secretaria de la organización del Partido y directora del Departamento provincial de Educación y Formación.



En su 15.ª sesión, presidida por su titular, Tran Sy Thanh, y tras examinar un informe sobre la propuesta de medidas disciplinarias contra miembros del Partido de la organización provincial de Cao Bang por sus infracciones, la Comisión concluyó que Trinh Truong Huy y Nguyen Ngoc Thu mostraron un deterioro en su pensamiento político, moralidad y estilo de vida.



Ambos también infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el ejercicio de sus funciones, así como en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras conductas indebidas. Asimismo, vulneraron las disposiciones relativas a las prohibiciones aplicables a los miembros del Partido y a su responsabilidad de dar ejemplo.



Estas infracciones tuvieron consecuencias muy graves y perjudicaron seriamente la reputación de la organización local del Partido y de las autoridades, por lo que se consideró necesario imponerles medidas disciplinarias.



Por otra parte, al examinar los resultados de la supervisión del Buró Ejecutivo y de los miembros permanentes del Comité del Partido de la Corporación Marítima de Vietnam, la Comisión señaló que, pese a los resultados positivos, también se detectaron infracciones y deficiencias en la dirección y el cumplimiento de las normas de trabajo; la gestión de personal; el ejercicio de las funciones y facultades de los representantes del capital estatal; la administración y el uso de recursos financieros, activos y proyectos de inversión; el cumplimiento de las conclusiones de inspecciones, revisiones y auditorías; y la declaración de bienes e ingresos.



Por ello, instó al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la corporación y a los miembros del Partido sujetos a supervisión a realizar una autoevaluación rigurosa, extraer las lecciones pertinentes, elaborar un plan para corregir cuanto antes las infracciones y deficiencias detectadas e informar sobre los resultados.



Durante la sesión, la Comisión también resolvió un caso relacionado con una denuncia en el ámbito de la disciplina interna del Partido y examinó otros asuntos importantes./.

VNA