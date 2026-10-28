Ciudad Ho Chi Minh busca ampliar la cooperación energética con Emiratos Árabes Unidos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, recibió hoy a Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), con motivo de la participación de la delegación emiratí en el Foro Económico de Otoño 2026.



Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las oportunidades de cooperación en los sectores de la energía, el petróleo y el gas, la logística y las finanzas.



Nguyen Van Duoc expresó el deseo de que EAU aproveche sus fortalezas en los ámbitos energético y financiero para promover la participación de instituciones financieras y bancos emiratíes en el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), así como ampliar las inversiones y la cooperación en la ciudad.



En el sector energético, Ciudad Ho Chi Minh prevé desarrollar un centro energético en la zona de Ba Ria-Vung Tau, con especial atención al almacenamiento de petróleo y gas, el gas natural licuado, la exploración y el procesamiento de hidrocarburos, la petroquímica y la producción de energía. La ciudad espera que EAU facilite la participación de grandes grupos energéticos en proyectos de inversión que contribuyan a establecer un centro energético en el sur de Vietnam, destinado a abastecer tanto al mercado nacional como a los países de la región.



Por su parte, Le Manh Cuong, director general del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), informó de que la empresa cuenta con una oficina de representación y medios técnicos operativos en EAU.



Asimismo, prevé establecer dos entidades empresariales en ese país durante 2026 para ampliar la cooperación con grupos energéticos emiratíes, entre ellos la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) y la Corporación Nacional de Petróleo de los Emiratos (ENOC).



Según Le Manh Cuong, Vietnam dispone de capacidad para construir y fabricar infraestructuras de almacenamiento y plataformas petrolíferas marinas, además de contar con dos refinerías capaces de recibir y procesar distintos tipos de crudo procedente de EAU. Estas capacidades sientan las bases para que ambas partes estudien modelos de cooperación en los que Vietnam se encargue del desarrollo de las infraestructuras de almacenamiento, mientras que la parte emiratí suministre el crudo.



A su vez, Saeed Bin Mubarak Al Hajeri destacó que las relaciones entre Vietnam y EAU cuentan con un amplio margen de desarrollo, especialmente en los sectores de la energía y la logística. Ante la volatilidad de los mercados de hidrocarburos y las cadenas de suministro mundiales, consideró cada vez más importante diversificar las instalaciones de almacenamiento, desarrollar los servicios logísticos y construir refinerías cerca de los mercados de consumo.



También señaló que Vietnam ofrece un importante potencial para la cooperación en el almacenamiento de energía. Asimismo, expresó su esperanza de que ambas partes amplíen sus vínculos en el ámbito financiero y en otros sectores económicos en los que cuentan con ventajas competitivas, con el objetivo de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa./.

VNA