Foro Económico de Otoño 2026 crea un espacio para conectar economías y construir cadenas de valor

Ciudad Ho Chi Minh, 28 oct (VNA) – El Foro Económico de Otoño 2026 ha creado un espacio de convergencia de ideas que conecta las economías en cadenas de valor y orienta los esfuerzos hacia un futuro de desarrollo basado en una visión amplia y moderna.



Así lo afirmó Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, durante la ceremonia de clausura, tras dos días de actividades principales del Foro Económico de Otoño 2026 (AEF 2026), celebrado del 26 al 29 de octubre en esta urbe sureña bajo el lema “Espíritu de cooperación en una nueva era”.



Según Nguyen Van Duoc, la edición de 2026 ha experimentado un notable salto cualitativo en alcance y dimensión internacional, al reunir a más de 1.500 delegados oficiales de 60 países y territorios, entre ellos dirigentes gubernamentales, miembros de redes mundiales de directores ejecutivos (CEO), representantes de centros de innovación y expertos y empresarios de importantes compañías internacionales.



Tras tres días de intensas actividades, con más de 20 sesiones de debate especializado y decenas de espacios dedicados a la presentación de tecnologías pioneras, el foro ha logrado resultados concretos que demuestran que la cooperación ha trascendido las declaraciones de intenciones y las orientaciones generales para materializarse en vínculos efectivos y acciones concretas, abriendo nuevas vías para un diálogo más amplio y eficaz.



A través de debates exhaustivos, el foro ha contribuido a definir importantes orientaciones estratégicas y a renovar los enfoques sobre las nuevas fuerzas impulsoras del crecimiento, los motores fundamentales del desarrollo y las fórmulas innovadoras de cooperación, en un contexto de profundas transformaciones de la economía mundial.



El funcionario señaló que el nuevo panorama económico mundial está dando lugar a nuevas fuerzas de crecimiento basadas en la conectividad y en una visión que trasciende las fronteras nacionales. En este escenario, los grandes supermercados, las megaciudades y las grandes corporaciones desempeñan un papel central al movilizar recursos más allá de las fronteras.



Paralelamente, los principales motores del crecimiento se desplazan cada vez más hacia las soluciones tecnológicas, la innovación y los recursos humanos altamente cualificados, que constituyen la base del desarrollo y mantienen una conexión directa con la economía real.



Por tanto, el reto no consiste únicamente en desarrollar cada uno de estos factores por separado, sino en adoptar una visión estratégica que permita construir un ecosistema integrado. Este debe propiciar una estrecha interacción entre los centros económicos, las grandes ciudades y las redes empresariales mundiales para transformar el conocimiento en capacidad productiva real, optimizar las cadenas de valor y ampliar el margen para un crecimiento sostenible.



Sobre esta base, la cooperación internacional debe pasar de la búsqueda de oportunidades aisladas al establecimiento de redes de alianzas estratégicas capaces de configurar cadenas de valor y generar nuevos motores de crecimiento. Para ello, es necesario potenciar el papel de las megaciudades como puentes entre los principales ejes económicos mundiales, desde el noreste de Asia y la ASEAN hasta Estados Unidos y Oceanía.



Un elemento central de este proceso es aprovechar el papel tractor de las grandes empresas para estrechar sus vínculos con las pequeñas y medianas empresas, las industrias auxiliares y los ecosistemas de innovación. Esta articulación debe desarrollarse de forma coordinada en los principales ámbitos de especialización de las megaciudades, como la producción inteligente, las infraestructuras logísticas, la transición verde y la economía digital. El objetivo es reforzar la competitividad de las empresas vietnamitas y facilitar su participación más profunda y en condiciones de igualdad en las cadenas de suministro mundiales.



Nguyen Van Duoc afirmó que, en consonancia con este enfoque, Ciudad Ho Chi Minh aspira a impulsar una cooperación sustancial en la que las instituciones financieras, los inversores internacionales y las grandes empresas desempeñen un papel activo en la conexión de los recursos financieros con los ejes estratégicos del desarrollo económico de las megaciudades, desde la industria inteligente y la transición verde hasta la economía digital.



La ciudad se ha comprometido a centrarse en tres ámbitos prioritarios para lograr avances decisivos: la reforma institucional, mediante proyectos piloto de mecanismos innovadores que impulsen el desarrollo; la formación de recursos humanos altamente cualificados conforme a estándares internacionales, capaces de dominar las nuevas tecnologías; y la integración estratégica, mediante el fomento de la colaboración público-privada y la captación de recursos mundiales para la investigación y el desarrollo (I+D) y los sectores de alta tecnología.



Con el espíritu de avanzar junto a Vietnam, la región y la comunidad internacional, Ciudad Ho Chi Minh se propone transformar de manera decidida las iniciativas y conexiones surgidas del AEF 2026 en programas y proyectos concretos de cooperación, contribuyendo activamente y de forma sustancial a los nuevos motores de crecimiento regional y mundial.



Las sesiones principales del AEF 2026 se celebraron los días 27 y 28 de octubre, con la participación del Foro Económico Mundial (WEF) como socio y bajo una identidad conjunta. El 28 de octubre concentró los principales debates estratégicos, incluida una sesión plenaria de alto nivel titulada “La convergencia de los nuevos polos de crecimiento mundial” y un diálogo con el primer ministro de Vietnam sobre “El posicionamiento de Vietnam en el futuro global”. También se celebraron una sesión plenaria y un diálogo entre dirigentes ministeriales de distintos países.



El 27 de octubre, el foro acogió 16 sesiones temáticas centradas en ámbitos como “Inteligencia artificial y tecnologías cuánticas”, “Finanzas, economía digital y autonomía” y “Producción, sostenibilidad y nueva generación”. Dos de estas sesiones se organizaron conjuntamente con el WEF y abordaron los temas “Reposicionar a Vietnam y la ASEAN en las cadenas de valor mundiales” y “De la implementación de la inteligencia artificial a la preparación del talento para el futuro de la industria manufacturera”.



En el marco del AEF 2026 también se celebraron conferencias internacionales sobre soluciones para impulsar la doble transición digital y verde en sectores industriales clave con vistas a alcanzar la neutralidad de carbono; exposiciones de nuevas soluciones tecnológicas e innovaciones; la jornada de innovación abierta (Open Innovation Day) 2026; la Conferencia de 500 CEO y diversos seminarios bilaterales de promoción de inversiones./.

VNA