Cultura-Deporte

Vietnam acogerá por primera vez liga universitaria de baloncesto de Asia

Vietnam será sede de la Conferencia del Sur de la AUBL del 7 al 11 de abril de 2027, con seis equipos universitarios de seis países y territorios.

Vietnam acogerá por primera vez liga universitaria de baloncesto de Asia (Foto: tdtt.gov.vn)
Vietnam acogerá por primera vez liga universitaria de baloncesto de Asia (Foto: tdtt.gov.vn)

Hanoi (VNA)- La Liga Universitaria de Baloncesto de Asia (Asian University Basketball League, AUBL), una competición interuniversitaria que reúne a los principales equipos de baloncesto del continente, anunció que Vietnam será la sede de la Conferencia del Sur (Southern Conference) de la temporada 2026-2027.

El torneo se celebrará del 7 al 11 de abril de 2027 en Hanoi, con la participación de seis equipos universitarios de seis países y territorios que competirán por tres plazas para la semana de finales de 2027.

La temporada 2026-2027 de la AUBL se dividirá en dos zonas: la Conferencia del Este (Eastern Conference), con 12 equipos, y la Conferencia del Sur, con seis.

La competición de la Conferencia del Sur se disputará en una sede centralizada y contará con los equipos de las universidades de Sídney (Australia), la Nacional de Chengchi (Taiwán, China), la Universidad China de Hong Kong (Hong Kong, China), el Instituto Perbanas (Indonesia), la Universidad de la ciudad de Macao (China) y un representante de Vietnam.

Los seis equipos se distribuirán en dos grupos de tres y jugarán una liguilla a una vuelta para determinar la clasificación. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase final a cuatro (Final Four), en la que competirán por tres plazas para la semana de finales de 2027.

Por su parte, la Conferencia del Este reunirá a 12 equipos universitarios de China, Japón, Corea del Sur, Mongolia y Filipinas. Estos se dividirán en cuatro grupos de tres y disputarán partidos de ida y vuelta entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. La temporada comenzará el 22 de noviembre de 2026 en Seúl, Corea del Sur.

Al término de la fase regional, nueve equipos de la Conferencia del Este y tres de la Conferencia del Sur se clasificarán para la Championship Week, prevista del 16 al 22 de agosto de 2027.

La empresa New Sports, con experiencia en la organización y gestión de competiciones deportivas nacionales e internacionales de gran escala, será la encargada de organizar la Conferencia Sur de la AUBL 2026-2027. Entre los torneos que ha organizado figuran el Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), el Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) y la PPA Hanoi Cup 2026.

Reconocida por la Federación de Deportes Universitarios de Asia (AUSF), la AUBL reúne a algunos de los principales equipos universitarios de baloncesto del continente. La celebración de la Conferencia del Sur de la temporada 2026-2027 en Vietnam por primera vez busca impulsar el baloncesto universitario nacional y facilitar su integración en el circuito continental./.

VNA
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