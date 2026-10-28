Comunidad musulmana de la etnia Cham recrea festival Raya Aidil Fitri en Hanoi

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Las familias musulmanas Cham reciben a los visitantes con amabilidad y sinceridad, fortaleciendo los lazos comunitarios. (Foto: VNA)
Las familias musulmanas Cham reciben a los visitantes con amabilidad y sinceridad, fortaleciendo los lazos comunitarios. (Foto: VNA)
Los rituales constituyen hermosos símbolos de reconciliación y solidaridad comunitaria. (Foto: VNA)
Los rituales constituyen hermosos símbolos de reconciliación y solidaridad comunitaria. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Los rituales constituyen hermosos símbolos de reconciliación y solidaridad comunitaria. (Foto: VNA)
Los rituales constituyen hermosos símbolos de reconciliación y solidaridad comunitaria. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Hombres musulmanes Cham, vestidos con trajes tradicionales, acuden juntos a la mezquita para realizar las oraciones rituales. (Foto: VNA)
Las recreaciones en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam ofrecen al público la oportunidad de conocer mejor la riqueza cultural de la comunidad musulmana Cham de An Giang. (Foto: VNA)
Las recreaciones en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam ofrecen al público la oportunidad de conocer mejor la riqueza cultural de la comunidad musulmana Cham de An Giang. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Tras un mes de Ramadán, la comunidad musulmana Cham celebra con alegría y entusiasmo el Raya Aidil Fitri. (Foto: VNA)
Las bandejas de pasteles y platos preparados con esmero, junto con las cálidas invitaciones y las conversaciones cotidianas, crean un ambiente acogedor en cada hogar. (Foto: VNA)
Las bandejas de pasteles y platos preparados con esmero, junto con las cálidas invitaciones y las conversaciones cotidianas, crean un ambiente acogedor en cada hogar. (Foto: VNA)
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Comunidad musulmana de la etnia Cham recrea festival Raya Aidil Fitri en Hanoi

El 25 de octubre de 2026, en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en Hanoi, la comunidad musulmana de la etnia Cham de la provincia de An Giang recreó el festival Raya Aidil Fitri, acercando al público a sus rituales, costumbres y riqueza cultural. La festividad, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, también promueve el perdón, el amor, la unión familiar y la preservación de las tradiciones entre generaciones.

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#Hanoi #An Giang #etnia Cham #comunidad musulmana cham #Raya Aidil Fitri #Ramadán

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