Comunidad musulmana de la etnia Cham recrea festival Raya Aidil Fitri en Hanoi

El 25 de octubre de 2026, en la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam, en Hanoi, la comunidad musulmana de la etnia Cham de la provincia de An Giang recreó el festival Raya Aidil Fitri, acercando al público a sus rituales, costumbres y riqueza cultural. La festividad, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, también promueve el perdón, el amor, la unión familiar y la preservación de las tradiciones entre generaciones.