Vietnam impulsa mercado cinematográfico y de contenidos digitales

Hanoi (VNA) - La VIII edición del Festival Internacional de Cine de Hanoi (HANIFF VIII) se celebrará por primera vez el Mercado Cinematográfico de Vietnam (Vietnam Film Market – VFM), con el objetivo de impulsar las actividades comerciales y reforzar los vínculos entre la cinematografía vietnamita y los mercados internacionales.



Previsto del 28 al 30 de noviembre, el VFM aspira a conectar a productores, distribuidores, inversores, empresas de contenidos y socios internacionales, creando oportunidades para la coproducción, la compraventa de derechos de autor y la distribución cinematográfica en múltiples plataformas.



El director del Departamento de Cine, Dang Tran Cuong, considera que la cinematografía vietnamita necesita un mercado profesional que conecte a productores, compradores y distribuidores de películas.



Por su parte, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong, espera que el VFM se convierta en un espacio de trabajo efectivo que permita a las empresas intercambiar conocimientos especializados y buscar socios.



En agosto de 2026, el Departamento de Cine firmó un memorando de entendimiento con GLOEX, entidad con experiencia en la organización de actividades comerciales en los sectores de contenidos y entretenimiento. Tras 14 años de colaboración con TELEFILM Vietnam, GLOEX prevé que el VFM reúna alrededor de 200 stands y más de 100 empresas y marcas procedentes de 15 países y territorios.



El éxito del mercado dependerá de su capacidad para generar acuerdos concretos, desde la captación de capital y la coproducción hasta la firma de contratos de derechos de autor y la ampliación de los canales de distribución.



En 2025, la taquilla vietnamita registró unos ingresos totales de 236,15 millones de dólares, con más de 70 millones de entradas vendidas. Las películas vietnamitas representaron aproximadamente el 62% de la cuota de mercado, con 55 títulos estrenados.



Sin embargo, según Box Office Vietnam, los ingresos de las películas nacionales alcanzaron unos 1.080 billones de dongs en el primer trimestre de 2026, por debajo de los 1.108 billones registrados en el mismo período del año anterior.



A finales de septiembre de 2026, la recaudación acumulada se situó en unos 111,92 millones de dólares, frente a los 148,15 millones de dólares del mismo período de 2025. Esta evolución pone de manifiesto la necesidad de contar con películas de calidad y estrategias de distribución adecuadas para mantener el atractivo del mercado.



Más allá de las salas de cine, las películas vietnamitas tienen potencial para generar ingresos a través de plataformas digitales, televisión, mercados internacionales y derechos de adaptación.



Según Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine de Vietnam, pese a los avances registrados, el ecosistema cinematográfico nacional todavía carece de cohesión.



Persisten limitaciones en las distintas etapas, desde el desarrollo de guiones y la captación de financiación hasta la producción, la distribución y la explotación comercial de las obras. La escasez de estudios cinematográficos de gran escala y de empresas capaces de desarrollar proyectos a largo plazo también constituye un desafío.



En este contexto, se espera que el VFM sirva de puente entre los proyectos cinematográficos, los inversores, los productores, los distribuidores y las empresas titulares de contenidos. Para lograr resultados duraderos, estas conexiones deberán mantenerse a largo plazo y contribuir a completar el ecosistema, desde la creación y la producción hasta la distribución y la protección de los derechos de propiedad intelectual.



Esta orientación se ajusta a los objetivos de desarrollo de las industrias culturales establecidos en la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.



Para que el cine despliegue plenamente su valor artístico y económico y contribuya a promover la imagen del país, se necesitan mecanismos de apoyo adecuados, recursos humanos profesionales, empresas competitivas y canales de distribución eficaces./.

VNA