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Hanoi organizará espectáculo artístico especial para celebrar el Día de la Cultura de Vietnam

Un espectáculo artístico especial con motivo del Día de la Cultura de Vietnam 2026 se celebrará a partir de las 20:00 horas del 24 de noviembre en el Estadio Nacional My Dinh, en Hanoi, y se prevé que reúna a unas 50.000 personas.

Hanoi organizará espectáculo artístico especial para celebrar el Día de la Cultura de Vietnam. Foto: chinhphu.vn
Hanoi organizará espectáculo artístico especial para celebrar el Día de la Cultura de Vietnam. Foto: chinhphu.vn

Hanoi (VNA) - Un espectáculo artístico especial con motivo del Día de la Cultura de Vietnam 2026 se celebrará a partir de las 20:00 horas del 24 de noviembre en el Estadio Nacional My Dinh, en Hanoi, y se prevé que reúna a unas 50.000 personas.

Según el Plan No. 410/KH-UBND, emitido el 22 de octubre de 2026 por el Comité Popular de Hanoi, el programa tiene como objetivo honrar los valores fundamentales de la cultura vietnamita y reafirmar su papel como base espiritual, recurso endógeno y motor importante del desarrollo nacional.

Mediante la combinación del patrimonio tradicional, el arte contemporáneo y las tecnologías escénicas modernas, el espectáculo recreará la evolución de la cultura vietnamita desde sus orígenes hasta el presente y el futuro.

El evento también contribuirá a vincular el Día de la Cultura de Vietnam, el 24 de noviembre, con el Día de la Gran Unidad Nacional, celebrado el 18 de noviembre, a fin de difundir los valores culturales entre la comunidad y promover la imagen de Hanoi como una capital con mil años de historia, rica en identidad, dinámica e innovadora.

El programa tendrá una duración máxima de 120 minutos y será transmitido en directo por la Televisión de Vietnam (VTV). La Radio y Televisión de Hanoi retransmitirá el espectáculo a través de sus canales y plataformas, además de instalar varias pantallas LED para que los residentes de las zonas alejadas del centro puedan seguirlo.

Según el plan, los trabajos de montaje, los ensayos y la revisión preliminar se llevarán a cabo del 9 al 21 de noviembre. El Comité Popular de Hanoi organizará el ensayo general de los distintos planes a las 16:00 horas del 22 de noviembre./.

VNA
#Hanoi #Día de la Cultura de Vietnam #VNHP Ha Noi
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