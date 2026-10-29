Quang Ninh y Guangxi impulsan la cooperación en economía digital e inteligencia artificial

Quang Ninh (VNA) - El presidente del Comité Popular de la ciudad norvietnamita de Quang Ninh, Bui Van Khang, recibió a una delegación de la Oficina de Desarrollo de Macrodatos de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China), encabezada por Zhao Zhigang, subsecretario general del Gobierno regional y director de dicha oficina.



Durante el encuentro efectuado la víspera, Zhao Zhigang destacó el potencial, las orientaciones de desarrollo y la determinación de la ciudad para impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial (IA).



El funcionario afirmó que Guangxi está dispuesta a intercambiar experiencias y colaborar con Quang Ninh en el estudio de estrategias para desarrollar la economía digital, perfeccionar los mecanismos y las políticas, así como ejecutar proyectos de infraestructura digital, datos digitales y aplicaciones de IA.



Asimismo, expresó su deseo de que, durante la visita, ambas partes mantengan intercambios en profundidad para identificar ámbitos de cooperación concretos y prácticos, acordes con las necesidades y fortalezas de cada una.



Por su parte, Bui Van Khang presentó un panorama general de la situación socioeconómica de Quang Ninh y de las orientaciones de la ciudad en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



También subrayó que la localidad concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con las localidades chinas, incluida la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.



El funcionario señaló que la ciudad considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores fundamentales para mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia de la gestión y la administración públicas e impulsar el desarrollo sostenible.



En este sentido, ha elaborado un programa de acción con objetivos ambiciosos en cuanto al peso de los productos de alta tecnología, la dimensión de la economía digital, los servicios públicos en línea y los pagos sin efectivo, con vistas a avanzar hacia una transformación digital integral.



Manifestó su deseo de que la delegación mantenga intercambios técnicos con los departamentos y organismos competentes de Quang Ninh para concretar los ámbitos de cooperación en ciencia, tecnología, IA y economía digital acordados por los dirigentes de alto nivel de ambas partes.



La ciudad se comprometió a facilitar la colaboración y a instruir a sus organismos especializados para que coordinen estrechamente con sus homólogos de Guangxi y garanticen resultados concretos.



Con posterioridad, por instrucciones del Presidente del Comité Popular de la ciudad, el Departamento de Ciencia y Tecnología de Quang Ninh y la Oficina de Desarrollo de Macrodatos de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi celebraron una reunión de trabajo para abordar en detalle las posibles áreas de cooperación.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de infraestructuras digitales, las aplicaciones de IA y la promoción de la transformación digital.



Asimismo, analizaron posibles iniciativas conjuntas y estudiaron vías para apoyar el desarrollo de un centro de investigación y aplicación de IA en la ciudad de Quang Ninh./.

VNA