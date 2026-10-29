Vietnam competirá por primera vez en Campeonato Mundial de Deporte de Bomberos y Rescate

Hanoi (VNA) - Vietnam enviará por primera vez un equipo masculino al Campeonato Mundial de Deporte de Bomberos y Rescate, que se celebrará del 2 al 8 de noviembre de 2026 en Bakú, capital de Azerbaiyán.



El Departamento de Policía de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate realizó el 27 de octubre, en Hanoi, el ensayo general del equipo del Ministerio de Seguridad Pública antes de su partida.



Los 17 integrantes, procedentes de unidades especializadas y policías locales, participaron en un entrenamiento concentrado del 30 de agosto al 28 de octubre, centrado en mejorar la condición física, la resistencia, la velocidad y las habilidades técnicas.



Los representantes vietnamitas competirán en cuatro pruebas: ascenso con escalera de gancho, carrera de obstáculos de 100 metros, relevo de 4x100 metros y despliegue de operaciones de extinción de incendios.



Al término de la preparación, todos los integrantes cumplían, en términos generales, los requisitos físicos y técnicos para competir. Sin embargo, el equipo afrontó dificultades por las condiciones meteorológicas y las limitaciones de las instalaciones y los equipos disponibles, que no se ajustaban plenamente a los estándares internacionales.



Durante el ensayo general, el coronel Hoang Ngoc Huynh, subdirector del Departamento de Policía de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate, señaló que el campeonato ofrecerá una oportunidad para intercambiar experiencias con otras delegaciones, elevar el nivel profesional y mejorar la preparación y la capacidad operativa de las fuerzas vietnamitas.



El funcionario instó a los deportistas a perfeccionar sus técnicas, mantener la forma física, garantizar la seguridad y reforzar la disciplina y la cohesión del equipo. También pidió respetar las normas de la competición y las leyes del país anfitrión, y realizar una evaluación objetiva de los resultados para mejorar los futuros procesos de selección y entrenamiento.



La competición celebrará su XXI edición masculina y XII femenina. Para Vietnam, esta primera participación representa una oportunidad de adquirir experiencia internacional y proyectar la imagen de sus fuerzas de bomberos y rescatistas como profesionales, disciplinados y comprometidos./.

VNA